Új időpontban tartják a Budapest Pride felvonulást

A közlemény szerint az idei tapasztalatokat értékelve döntöttek úgy, hogy 2027-ben a korábbiaknál hamarabb, májusban rendezik meg Magyarország legnagyobb LMBTQ-közösségi eseményét.

Hozzátették, hogy az elmúlt években a menetet jellemzően június végén tartották, a 31. Budapest Pride felvonuláson azonban a rendkívüli hőség a résztvevők és a szervezők számára is komoly megterhelést jelentett.

A májusi időponttal szeretnék csökkenteni annak esélyét, hogy extrém nyári hőségben kelljen több órát a szabadban tölteni – írták.

Úgy folytatták, hogy az időpont változtatásával az is újdonság lesz 2027-ben, hogy ezúttal a menet nyitja meg az úgynevezett Közösségi Fesztivált, így a felvonulás után három héten át kulturális, közösségi és szakmai programokon találkozhatnak és ünnepelhetnek az érdeklődők.

Úgy fogalmaztak, 2027-ben is azért vonulnak és szervezik a fesztivált, hogy megmutassák: „az LMBTQ-emberek a magyar társadalom részei, és mindannyiunknak joga van ahhoz, hogy szabadon, biztonságban és önazonosan élhessünk Magyarországon".