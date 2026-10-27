Érkezik egy lefűződő hidegcsepp Magyarország fölé, meglesz a hatása

Az ország nagyobb részén éjszakára kiderül az ég, és kedden is napos idő várható kevés felhővel.

Hazánk északkeleti, keleti harmadában azonban kedd késő délutánig erősen felhős, borult időszakok is várhatóak.

A csapadékgócok éjszaka mindenütt lecsengenek, ezt követően nem valószínű csapadék. Az élénk, néhol még erős északnyugati szél éjszakára átmenetileg mérséklődik, majd hajnaltól északkeleten, keleten megélénkül, néhol megerősödik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt

-1 és +5 fok között alakul,

de a fagyzugokban hidegebb, a felhősebb keleti részeken enyhébb lehet a hajnal.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 12 és 16 fok között várható.