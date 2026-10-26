ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.75
usd:
328.36
bux:
142815.8
2026. október 26. hétfő Dömötör
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kubatov Gábor, az FTC elnöke beszél a csapat szurkolóival rendezett találkozón a budapesti Groupama Arénában 2016. április 21-én.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

Újabb négy év jöhet Kubatov Gábornak? Fontos döntés előtt a Fradi

Infostart / MTI

Tisztújító közgyűlést tart kedden a Ferencvárosi Torna Club, az eseményen jó eséllyel újabb négy évre bizalmat kap Kubatov Gábor elnök.

A múlt hétfői határidőig 11-en tudták megszerezni az 50 ajánlást ahhoz, hogy induljanak az elnökségi tagságért. A vezetőséget kilenc fő alkotja majd, és ők szavaznak arról, közülük ki irányítsa a klubot.

A jelenlegi elnökségi tagok közül öten indulnak újra, Kubatov Gábor mellett Rákosi Gyula, Kökény Beatrix, Sike András és ifj. Springer Miklós neve szerepel a listán, amely a volt futballista Lipcsei Péter és Bánki József, valamint Füredi Annamária, az Albert Alapítvány titkára, Sas Sándor, az FTC paraemelő olimpikonja, a világbajnok Kucsera Gábor, a kajak-kenu szakosztály vezetője, valamint Hidasi Gábor, a női jégkorongozók csapatvezetője nevével teljes.

Kubatov Gábor – a Fidesz korábbi pártigazgatója és alelnöke – 2011 óta az FTC elnöke, az azóta eltelt időszakban a klub szakosztályainak felnőtt csapatai számos nagy sikert értek el, a labdarúgócsapat nyolc bajnoki címet gyűjtött, a férfi vízilabdázók háromszor nyerték meg a Bajnokok Ligáját, míg a 2017-ben elindított női pólós gárda idén már finalista volt a legrangosabb európai kupasorozatban. A női kézilabdacsapat ugyancsak Európa élmezőnyéhez tartozik, a férfi jégkorongozók pedig már második szezonjukat kezdték idén az osztrák bajnokságban.

Ugyanakkor árnyalja a képet, hogy a Belügyminisztérium feljelentést tett a Fradiváros-projekttel kapcsolatban,

csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával. A kormány 2016-ban és 2017-ben két határozat alapján összesen 24,947 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított az FTC-nek a Népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros azonban nem épült meg.

Az elnökválasztást befolyásolhatja, hogy Magyar Péter miniszterelnök szeptemberben bejelentette, szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban a kormány. A tervek szerint két új jogszabállyal olyan változtatásokat léptetnek életbe,

  • mint a személyi összeférhetetlenség, valamint
  • négyéves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél.

A miniszterelnök jelezte, amint hatályba lépnek a jogszabályok, miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben. A tilalom a tisztség megszűnését követő négy évig fennmarad.

Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár szombaton jelentette be, hogy a társadalmi egyeztetést követően már benyújtották az Országgyűlésnek a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosító csomagot, amelynek általános vitáját november elejére tervezik, és ha a jogalkotási folyamatban nem történik változás, november végén sor kerülhet a törvény zárószavazására is.

A tervezetre reagálva 156 sportoló, edző, köztük olimpiai, világ-, Európa- és magyar bajnok írta alá azt a nyilatkozatot, amellyel kiállnak Kubatov Gábor mellett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Újabb négy év jöhet Kubatov Gábornak? Fontos döntés előtt a Fradi

ferencváros

kubatov gábor

tisztújító kongresszus

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt

Bódis Gábor: Szerbiában a következő 72 óra lesz a legfontosabb, főleg a maffia és a titkosszolgálat miatt

Hatalomváltás lesz Szerbiában, miután az Egyetemista Lista legyőzte Aleksandar Vucic választási szövetségét, pártját. Az új kormányra nehéz feladatok várnak, többek között az, hogy a titkosszolgálatot megtisztítsa a szervezetbe beépült maffiatagoktól – mondta az InfoRádióban Bódis Gábor Balkán-szakértő, részletezve, kik a választáson nyertes erők és hogy milyen viszonyban van és lehet később Szerbia az EU-val és Magyarországgal.
 

Hajnalig tartott a népünnepély Szerbiában, miután megbukott Aleksandar Vucic – videók

„Ismerős?” – Magyar Péter is üzent Szerbiáról

Így reagált az EU a szerbiai választási eredményekre

Gyengén szerepelt a magyar párt a szerbiai választásokon

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

A jövőnkről is gondoskodik a Gránit app (x)

A Gránit Bank ügyfelei már a bank mobilalkalmazásából is megnyithatják, valamint kezelhetik egészségpénztári számlájukat. Ezzel a pénzintézet bármikor és bárhol elérhetővé teszi az egyik leginkább népszerű öngondoskodási formát és annak előnyeit.
VIDEÓ
Miért bukott el 1956 – és miért nem veszett el? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Lesz-e valaha új otthona a Nemzeti Galériának? Baán László, Inforádió, Aréna
Miért áll napok óta lángokban Franciaország? Szűcs Anita, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.26. hétfő, 18:00
Németh Ferenc
Nyugat-Balkán-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlan fordulat a pénzintézeteknél: beérték a nyugati versenytársakat a régiós bankok

Váratlan fordulat a pénzintézeteknél: beérték a nyugati versenytársakat a régiós bankok

A kelet-közép-európai régió bankjai, köztük a magyar pénzintézetek már kiterjedten alkalmazzák a mesterséges intelligenciát (MI), elsősorban az ügyfélkapcsolatok és a termékfejlesztés területén – derül ki a Visa legújabb felméréséből. Bár a technológiát jelenleg leginkább a működési költségek csökkentésére és a hatékonyság növelésére használják, a jövőben a hangsúly a hitelezésre, a csalásmegelőzésre és a közvetlen ügyfélélmény javítására tolódhat át. November 10-én erről a témáról is szó lesz a Portfolio Banking Technology konferenciáján. Regisztráció és részletek itt!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újabb lakásfelújítási program jön Magyarországon: akár százmilliókat is kaphat egy társasház

Újabb lakásfelújítási program jön Magyarországon: akár százmilliókat is kaphat egy társasház

Akár 225 millió forintos támogatáshoz is juthatnak a társasházak a készülő Wekerle Plusz program keretében,

BBC
Business Sport Travel Science
Brazil's left-wing President Lula wins fourth term in surprise victory over Flávio Bolsonaro

Brazil's left-wing President Lula wins fourth term in surprise victory over Flávio Bolsonaro

Lula, 80, overturns the outcome from the first round of voting, but Bolsonaro calls the result "inexplicable" and refuses to concede.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 26. 11:10
Szörnyűség történt Abony közelében
2026. október 26. 10:58
Vitézy Dávid bejelentést tett a mohácsi Duna-hídról
×
×