Újabb négy év jöhet Kubatov Gábornak? Fontos döntés előtt a Fradi

A múlt hétfői határidőig 11-en tudták megszerezni az 50 ajánlást ahhoz, hogy induljanak az elnökségi tagságért. A vezetőséget kilenc fő alkotja majd, és ők szavaznak arról, közülük ki irányítsa a klubot.

A jelenlegi elnökségi tagok közül öten indulnak újra, Kubatov Gábor mellett Rákosi Gyula, Kökény Beatrix, Sike András és ifj. Springer Miklós neve szerepel a listán, amely a volt futballista Lipcsei Péter és Bánki József, valamint Füredi Annamária, az Albert Alapítvány titkára, Sas Sándor, az FTC paraemelő olimpikonja, a világbajnok Kucsera Gábor, a kajak-kenu szakosztály vezetője, valamint Hidasi Gábor, a női jégkorongozók csapatvezetője nevével teljes.

Kubatov Gábor – a Fidesz korábbi pártigazgatója és alelnöke – 2011 óta az FTC elnöke, az azóta eltelt időszakban a klub szakosztályainak felnőtt csapatai számos nagy sikert értek el, a labdarúgócsapat nyolc bajnoki címet gyűjtött, a férfi vízilabdázók háromszor nyerték meg a Bajnokok Ligáját, míg a 2017-ben elindított női pólós gárda idén már finalista volt a legrangosabb európai kupasorozatban. A női kézilabdacsapat ugyancsak Európa élmezőnyéhez tartozik, a férfi jégkorongozók pedig már második szezonjukat kezdték idén az osztrák bajnokságban.

Ugyanakkor árnyalja a képet, hogy a Belügyminisztérium feljelentést tett a Fradiváros-projekttel kapcsolatban,

csaknem 25 milliárd forint állami támogatás felhasználása kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatóságán költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanújával. A kormány 2016-ban és 2017-ben két határozat alapján összesen 24,947 milliárd forint költségvetési támogatást biztosított az FTC-nek a Népligeti sporttelep fejlesztésére, a Fradiváros azonban nem épült meg.

Az elnökválasztást befolyásolhatja, hogy Magyar Péter miniszterelnök szeptemberben bejelentette, szigorú összeférhetetlenségi szabályokat vezet be a sportban a kormány. A tervek szerint két új jogszabállyal olyan változtatásokat léptetnek életbe,

mint a személyi összeférhetetlenség, valamint

négyéves sportvezetői kizárás abban az esetben, ha súlyos támogatási szabálytalanság történt az adott egyesületnél vagy szövetségnél.

A miniszterelnök jelezte, amint hatályba lépnek a jogszabályok, miniszter, államtitkár, országgyűlési vagy európai parlamenti képviselő, pártelnök, kormánybiztos, miniszteri biztos, helyettes államtitkár és több más meghatározó állami vezető nem tölthet be vezető tisztséget jelentős, 500-nál több sportolót igazoló sportszervezetben. A tilalom a tisztség megszűnését követő négy évig fennmarad.

Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár szombaton jelentette be, hogy a társadalmi egyeztetést követően már benyújtották az Országgyűlésnek a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosító csomagot, amelynek általános vitáját november elejére tervezik, és ha a jogalkotási folyamatban nem történik változás, november végén sor kerülhet a törvény zárószavazására is.

A tervezetre reagálva 156 sportoló, edző, köztük olimpiai, világ-, Európa- és magyar bajnok írta alá azt a nyilatkozatot, amellyel kiállnak Kubatov Gábor mellett.