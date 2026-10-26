Senkit sem hagytak az út szélén – Zugló momentumosokat karolt fel

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) adatigénylésére adott válaszból kiderült, hogy a Rózsa András polgármester által vezetett zuglói kabinet jelenleg 20 főből áll, az összesített havi bérkeret pedig bruttó 17,83 millió forintot tesz ki.

Az MKKP értékelése szerint ez a létszám és bérköltség kimagasló a többi fővárosi kerülethez képest, a szomszédos XIII. kerületben például héttagú kabinet működik havi 6,3 millió forintból – olvasható a telex.hu-n.

A XIV. kerületi önkormányzatnál és annak háttércégeinél több ismert politikus és tanácsadó is helyet kapott.

Hajnal Miklós: A volt hegyvidéki országgyűlési képviselő július óta kommunikációs tanácsadóként koordinálja a polgármesteri kabinet médiamegjelenéseit.

Hajnal Boglárka Dóra: Pest vármegyei képviselő, aki polgármesteri referensként az önkormányzati cégekkel és a közösségi osztállyal tartja a kapcsolatot.

Korsós Borbála: Az I. kerület korábbi alpolgármestere Rózsa András kabinetfőnökeként dolgozik.

Stemler Diána és Molnár Gergely Pál: Előbbi rend- és állatvédelmi referensként (jelenleg tartósan távol), utóbbi megbízásos szerződéssel szakmai tanácsadóként segíti a kerületvezetőt.

Külső kommunikációs partnerekkel is szerződött az önkormányzat, köztük a Momentum volt kommunikációs igazgatójának cégével, az Agenda Setting Kft.-vel, valamint Podlussány Máté videókészítővel.

A zuglói önkormányzat állásfoglalása szerint a kabinet létszámát a közvetlenül ellátott feladatok indokolják, a munkatársakat pedig nem párthovatartozás alapján választják ki. Kiemelték azt is, hogy a kabinet több korábbi dolgozója a Tisza-kormány minisztériumaiban folytatta pályafutását.

A májusi parlamenti váltást követően más fővárosi kerületekben is vállaltak önkormányzati tanácsadói feladatokat volt országgyűlési képviselők: Óbudán Vadai Ágnes és Z. Kárpát Dániel, a XI. kerületben pedig Gréczy Zsolt és Molnár Gyula kapott megbízást.

Fotónkon Hajnal Miklós látható.