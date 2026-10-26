Karácsony Gergely elmondta, hogy mire fordítaná Budapest iparűzési adójának 1 százalékát

Karácsony Gergely a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy hétfőre összehívta a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége közgyűlését, amelyen a kerületi polgármesterekkel közösen átbeszéli a város előtt álló legfontosabb ügyeket, azt, hogy milyen problémák zavarják leginkább Budapest polgárait, és teremtsenek forrást ezek kezelésére.

Elsőnek említette a szociális krízist, amely részben közbiztonsági, részben köztisztasági problémaként jelenik meg Budapest közterületein.

„Azt javaslom, hogy a kerületek és a főváros közösen a város iparűzési adóbevételének 1 százalékát kifejezetten a szociális krízis mérséklésére, a közterületi hajléktalanság és drogfogyasztás visszaszorítására fordítsák" – írta.

A problémákat sorolva hozzátette, a fővárosi utak katasztrofális állapota már nemcsak az autós, de a közösségi és a kerékpáros közlekedés biztonságát is veszélyezteti. Azt javasolja, hogy legyen egységes, átlátható, sokkal olcsóbban működő parkolási rendszer, az így megnövelt nyereséget fordítsák az utak felújítására. A főváros és a kerületek pedig 60-40 százalék arányban osztozzanak a bevételeken.

A turizmus árnyoldalairól azt közölte: a turisták által befizetett adó teljes egészében a kerületi önkormányzatokhoz kerül, miközben a turizmus szervezése, az azzal járó feszültségek oldása a főváros feladata. Ezt a feladatot forrás nélkül nem tudják ellátni – emelte ki.

A főpolgármester a gondok közé sorolta továbbá a megfizethetetlen ingatlanárakat. Ennek egyik okaként azt jelölte meg, hogy Budapesten nemzetközi összehasonlításban is nagyon kevés a megfizethető bérlakás.

Az elmúlt években azért dolgoztak, hogy az Európai Unió adjon külön forrást a városoknak bérlakások építésére és felújítására – írta Karácsony Gergely, hozzátéve: a lobbizásuk sikeres volt, hamarosan egy igen jelentős, 32 milliárd forintos, a főváros által koordinált bérlakás építési és felújítási program indul Budapesten. Azt javasolja, hogy ez a keret legyen elérhető a kerültek számára is.

Úgy véli, a kormány által benyújtott költségvetés-tervezet nemcsak a főváros, de a fővárosi kerületek számára is jelentős erőlepést hoz: összesen 13 milliárd forinttal csökkennek a terheik.

Karácsony Gergely összegzése szerint 2027 minden kerületi polgármester számára könnyebb lehet, mint az idei év volt. Ennél sokkal fontosabbnak nevezte, hogy a kormány partnerként tekint az önkormányzatra, és soha nem látott mennyiségű európai uniós fejlesztési forrás érkezik a városba.