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Nyitókép: Pixabay

Tragikus eredménye lett a kutatásnak

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Tragikusan végződött a kiterjedt kutatás: október 24-én holtan találták Tökölön az október elején eltűnt Bauer Dénest. Az elsődleges vizsgálatok az idegenkezűséget kizárták.

A fiatalember október 6-án tűnt el otthonából. Mobiltelefonja utoljára másnap hajnalban adott le jelet egy tököli átjátszótoronynál, a feltételezések szerint azonban ekkor már nem volt életben.

A hetekig tartó keresésben a rendőrség mellett a tököli és szigetszentmiklósi polgárőrök, valamint a Pest Megyei Kutató-mentők is részt vettek – írja a pmonline.hu.

Balázs László, a mentőcsapat vezetője megerősítette, hogy

a kutatás tragédiával zárult.

A holttestre október 24-én dél körül, a tököli Csépi úti HÉV-átjáró közelében, egy szántóföldön találta rá a keresésben segédkező egyik rendőrnő. A sajtóinformációk szerint a rendezett anyagi hátterű, de visszahúzódó életet élő fiatalember önkezűleg vetett véget életének, a hatóságok a halál és a megtalálás pontos körülményeit kegyeleti okokból nem hozták nyilvánosságra.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

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