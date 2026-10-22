Videón nézheti meg, hol várható még kiadós eső a nap folyamán

A várakozásoknak megfelelően csütörtök reggelig a Dunántúl legnagyobb részén jelentős csapadék hullott, és reggel 8-ig már az Alföld egyes részein is több mint 10 milliméter eső esett – írja jelentésében a HungaroMet.

A beszámoló mellé közzétett animáción látható, hogy az említett milliméterek éjfél körültől kezdtek el gyors ütemben gyűlni, és néhány mérőállomáson, illetve MET-ÉSZ észlelőnknél 30 mm fölötti mennyiség is összejött 24 óra alatt:

A meteorológiai nonprofit vállalat előrejelzése szerint a csapadékzóna tovább mozog északkelet felé, így Borsodban és Szabolcsban várhatóan csak késő délutánra, kora estére szűnhet meg az eső, addig ott még 10-15 milliméter is eshet.

Az átvonult hidegfront mögött nagy területen megerősödött, sőt a Dunántúlon nem egy helyen viharossá is fokozódott az északnyugati szél, a legerősebb széllökéseket a Balaton-felvidéken, Bakonyban mérték.