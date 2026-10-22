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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Tanács Zoltán: elrendelték a nyomozást a P2M és Lounge-csoport szerződései miatt

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A hatóságok hivatalosan is elrendelték a nyomozást a Tudományos és Technológiai Minisztérium (TTM) által korábban tett 4 feljelentés ügyében. Minderről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter adott hírt közösségi oldalán.

A vizsgált kétes szerződések a P2M csoporthoz, valamint a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge-csoport (Lounge, New Land, Lounge Event) vállalkozásaihoz kötődnek.

„Ma hivatalos értesítést kaptunk, hogy elrendelték a nyomozást a TTM által korábban tett 4 feljelentése ügyében. P2m, Lounge szerződések. Ezt a gyönyörű országot elrabolta pár ezer ember. De visszavesszük, lépésről lépésre” – írta Facebook-oldalán a miniszter.

A Tudományos és Technológiai Minisztérium szeptember közepén jelentette be, hogy feljelentést tesz az állami informatikai cégcsoport átvilágítása során feltárt, összesen több mint 3,3 milliárd forint értékű, kifogásolt szerződések miatt. A feljelentések közül több a p2m cégcsoporthoz, több pedig a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó vállalkozásokhoz kapcsolódott – számolt be róla a Magyar Hang.

Tanács Zoltán akkor arról beszélt, hogy

a vizsgált beszerzéseket előre kiválasztott szereplők, egyajánlatos eljárások, nehezen igazolható teljesítések és indokolatlannak tűnő árazások jellemezték.

A p2m cégei korábban több tízmilliárd forintos állami szervezetfejlesztési keretszerződésekhez jutottak. A minisztérium olyan megbízásokat is talált, amelyeknél a legmagasabb szintű menedzserek munkáját átlagosan több mint 58 ezer forintos óradíjjal számolták el.

A Balásy-féle cégcsoporttal kapcsolatban négy szerződést vizsgáltak 626 millió forint értékben. Tanács korábbi tájékoztatása szerint itt olyan tételeket is kifogásoltak, mint egy gyermektábornál elszámolt 24 ezer forintos háromfogásos étkezés, egy fotós több mint 72 ezer forintos óradíja, vagy egy 93 millió forintos számla, amelyen teljesítésként csupán annyi szerepelt: „rendezvény, karácsony, illetve rendezvénykellékek”.

A Lounge-szerződések kapcsán a miniszter 3-4-szeres túlárazásokat említett.

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Kezdőlap    Belföld    Tanács Zoltán: elrendelték a nyomozást a P2M és Lounge-csoport szerződései miatt

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