Kisebb földrengés volt a Dunántúlon

Azt írták, hogy szerdán 5.42-kor keletkezett a fölmozgás, amelynek a magnitúdója 2,0 volt.
A földmozgást a lakosság is érzékelte: az obszervatóriumba Csórról érkezett egy lakossági észlelés. Károkról nem érkezett bejelentés – közölték.
Azt írták, hogy szerdán 5.42-kor keletkezett a fölmozgás, amelynek a magnitúdója 2,0 volt.
A földmozgást a lakosság is érzékelte: az obszervatóriumba Csórról érkezett egy lakossági észlelés. Károkról nem érkezett bejelentés – közölték.
A Portfolio Checklist keddi adásában többek között a magyar költségvetésről napvilágot látott legfrissebb információkat értelmeztük, és elsősorban azt vettük górcső alá, hogy miből áll össze a hiánycsökkentés és honnan remél többletbevételt a kormányzat. Beke Károllyal, a Portfolio elemzőjének segítségével néztünk a számok mélyére. (A megszólalás 12:37-nél indul.) A műsor első részében az Otthon Start Programot váltó Wekerle Pluszról volt szó. Mennyiben változnak a hangsúlyok a kormány új lakástámogatási politikájában, hogyan alakulhat a piaci kereslet és mi történhet az árakkal? Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ. A részleteket Palkó Istvánnal, a Portfolio vezető elemzőjével vettük át.Támogatott tartalom
Egy koporsós temetés 2026-ban nettó 560 ezer forintba kerül, míg egy urnás 370 ezerbe, és a sírhely meg a temetői szolgáltatások egyikben sincsenek benne.
Steve Witkoff is in St Petersburg to discuss proposals on ending Russia's years-long conflict with Ukraine.