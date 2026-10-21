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Egy szeizmográf gép, ami piros vonalat húz, földrengési tevékenységet illusztrálva.
Nyitókép: Getty Images/allanswart

Kisebb földrengés volt a Dunántúlon

Infostart / MTI

Földrengés volt szerda hajnalban Székesfehérvártól körülbelül kilenc kilométerre – közölte a HUN-REN Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatóriuma.

Azt írták, hogy szerdán 5.42-kor keletkezett a fölmozgás, amelynek a magnitúdója 2,0 volt.

A földmozgást a lakosság is érzékelte: az obszervatóriumba Csórról érkezett egy lakossági észlelés. Károkról nem érkezett bejelentés – közölték.

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földrengés

székesfehérvár

kövesligethy radó szeizmológiai obszervatórium

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