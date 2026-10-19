Az Álomprogram csak az egyik: elindította adventi adománygyűjtő akcióit a szeretetszolgálat

Három különböző adventi adománygyűjtést is elindított október 16-án a Magyar Református Szeretetszolgálat. A cél mindegyik esetén közös, minél több nehéz sorsú gyermeknek, nagycsaládosnak vagy pedig idős embertársunknak lehessen örömtelibbé, könnyebbé és boldogabbá tenni karácsony ünnepét – mondta el Dobis-Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője az InfoRádióban. Hozzátette: „talán furcsa lehet, hogy még csak október közepén járunk, és mi már az adventi gyűjtéseinket indítjuk, de nagyon fontos, hogy időben elkezdjük ezeket a programokat, hiszen november végéig, december elejéig zajlik a gyűjtés, de az adventi hetek, a december hetei már rendkívül sűrűek, hiszen ezeket az adományokat még célba is kell juttatni”.

A mostani adománygyűjtő programok közül az egyik, évek óta legszeretettebb, legnépszerűbb

a karácsonyi álomprogram, amikor gyerekek konkrét karácsonyi kívánságait lehet megismerni és azokat valóra váltani.

„Idén azt tűztük ki célként, hogy 2026 nehéz sorsú, rászoruló gyermek ünnepét tegyük szebbé. Vannak köztük olyan gyerekek, akik hátrányos helyzetű, felzárkózó településeken élnek, de vannak gyermekotthonokban, lakásotthonokban élő gyerekek és fiatalok, valamint olyan családok gyerekei, akik már több alkalommal is segítségért fordultak szeretetszolgálatunkhoz, legyen szó akár élelmiszer- vagy tanszeradományról, és kialakult egy kapcsolat, melynek révén ezektől a gyerekektől a kollégák a mögöttünk álló hónapokban titokban össze tudták gyűjteni, mire vágynak leginkább karácsonykor, minek örülnének a legjobban. Az adományozóink segítségével a következő hetekben ezeket a kívánságokat szeretnénk teljesíteni és valóra váltani” – mondta el a szóvivő.

A kérdésre, hogy hogyan lehet segíteni, hozzátette: a kívánságok már elérhetőek a Szeretetdoboznál a jobbadni.hu oldalon keresztül.

Ha valaki ellátogat az online felületre, akkor adományozóként kétféle lehetőség áll előtte:

vagy saját maga megvásárolja a kiválasztott gyermek kívánságát, és eljuttatja akár személyesen, akár futárszolgálattal a szeretetszolgálat egyik irodájába, és akkor ők december folyamán átadják valahogy a szülőknek, nagyszülőknek vagy nevelőszülőknek, gondviselőknek ezeket az ajándékokat,

vagy lehetőség nyílik az online felületen arra is, hogy nagyon egyszerűen az ajándék értékét eljuttassa a szeretetszolgálathoz, és ebben az esetben a kollégáik fogják megvásárolni a kiválasztott ajándékot.

Tehát a lényeg, hogy a gyerekek mindenképpen tárgyi ajándékot fognak kapni karácsony ünnepén – fogalmazott, hozzátéve: ennek a programnak két nagyon szép, de egyben szomorú része is van.

„Egyrészt ha valaki ellátogat erre az oldalra és elkezd böngészni a kívánságok között, akkor nagyon szívszorító látni, hogy miket kérnek a gyerekek. Nem tőlünk, hiszen ők nem tudják, milyen akcióban vesznek részt a valóságban. Ezért inkább úgy mondanám, hogy mire vágynak, milyen kívánságokat vetettek papírra.

Nagyon sokan csak annyit kérnek, hogy kapjanak egy új téli cipőt vagy egy télikabátot,

mert a tavalyi már kicsi rájuk, vagy már nem tudják összehúzni a cipzárt a kabáton, de tudják jól, hogy a szüleik nem tudnak nekik újat venni. Sokan vannak, akik csak egy darab játékra vagy könyvre vágynak. Ezeket lehet valóra váltani. A másik, ami viszont megható és szép része ennek a karácsonyi álomprogramnak, hogy mi ezeket az ajándékokat nem a gyerekeknek adjuk át közvetlenül, hanem az ő gondviselőiknek, szülőiknek vagy nagyszülőiknek, ahol éppen nevelkednek a gyerekek, hogy ők legyenek azok, akik megajándékozhatják szenteste a gyerekeket” – mondta el Dobis-Lucski Zsófia, a Magyar Református Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.