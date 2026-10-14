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A zöld rendszámot elsőként megkapó (de nem az egyes sorszámú) BMW i3 elektromos meghajtású személygépkocsi a Wallis Duna Kft. telephelyén Budapesten 2015. október 13-án. A rendszámmal az elektromos autóknak járó kedvezményeket is igénybe lehet majd venni.
Nyitókép: MTI/Marjai János

Nem hagynák annyiban az ingyenes parkolás végét az elektromos autósok Budapesten

Infostart / InfoRádió

A szükséges aláírások fele másfél hét alatt összegyűlt azon a petíción, amely a zöld rendszámos autók ingyenes parkolásának megtartása mellett áll ki – mondta el az InfoRádióban a kezdeményezést támogató Magyar Elektromobilitás Egyesület elnöke, Antalóczy Tibor.

Antalóczy Tibor elmondta: 10 éve a főváros hozott egy olyan döntést, amivel a tisztán üzemelő autók vásárlására ösztönözték az autósokat azzal, hogy ingyenessé tették számukra a parkolást abban az esetben, ha zöld rendszámos, tisztán közlekedő, illetve plug-in hibrid autókat részesítik előnyben a vásárlásnál, tehát ilyenre váltanak.

Hozzátette: ennek az lett az eredménye, hogy nagyon sok ilyen autó lett a városban, miközben a környező országokban nem nagyon voltak ilyen ösztönzők, úgyhogy nem terjedtek az autók.

Most a zöldülési folyamatot akasztaná meg a főváros azzal, hogy jövő évtől kezdődően ugyanúgy tenné fizetőssé a parkolást a zöld rendszámos autók számára is, a tisztán elektromos autók számára is, mint ahogy bármelyik másik autónak, ami egyértelműen a szennyezőbb autók felé terelné az autósokat

– fogalmazott az elnök.

Kiemelte: visszavetné azt a folyamatot is, hogy az az autósok, akik autóvásárláson gondolkodnak, a zöld autók mellett döntsenek. A petíció tulajdonképpen azt szeretné kérni a fővárostól, hogy fontolják meg és tárgyalják újra ezt a parkolási rendeletet, és biztosítsanak továbbra is valami ösztönzőt az elektromos autó tulajdonosoknak, illetve azoknak az autósoknak, akik hajlandók a kényelmükből némi áldozatot hozni, illetve magasabb áron autót vásárolni azért, hogy mindannyiunknak, akik a városban élünk, jobb legyen.

Antalóczy Tibor szerint nehéz megbecsülni, hogy Budapesten ez hány autót érint, hiszen nem kell fizetniük a parkolásért, ezért nincsenek regisztrálva sem.

Hangsúlyozta: a jogszabálynak van egy másik fele, vagyis nem a következő év elejétől, hanem egy évvel később fogják csak bevezetni, hogy a két tonna fölötti járműveknek kétszeres parkolási díjat kell majd fizetniük.

Ez különösen sújtja az elektromos autókat, hiszen a nehéz akkumulátor miatt már az egyszerű középkategóriás autóknak a többsége is átbillent két tonna fölé

– mondta.

„Kevesen ismerik a fővárosnak azt az oldalát, ami budapesti polgári kezdeményezés címen fut, és lehetővé teszi azt, hogyha valakinek van egy elképzelése, javaslata, ötlete, akkor azt nyilvánossá teheti és arra buzdíthatja a budapesti lakosokat, hogy támogassák az adott ügyet” – mondta.

Ugyanakkor hangsúlyozta: nagyjából 180 ilyen beadvány érkezhetett az elmúlt hat évben, amióta ez a kezdeményezés létezik, ám egyelőre még egyetlen egy sem érte el azt a szintet, ami lehetővé tenné azt, hogy ezzel foglalkoznia kelljen a fővárosi városvezetésnek. Ez 10 ezer fő lenne, és a legsikeresebb eddigi petíció 1500 főnél akadt el.

„Nagy valószínűséggel ez lesz az első olyan petíció, ami eléri a 10 ezer támogatót. Azt még nem tudjuk, hogy utána mi lesz, de nyilván felveszik a kapcsolatot a kezdeményezés kiírójával, Bálint Ádámmal, és lesznek egyeztetések. A végeredmény az lehet, hogy ez a közgyűlés elé kerül, és megvitatják a kérdést. Bízom benne, hogy ezzel érdemben is foglalkozni fognak, és nem csak lesöprik az asztalról” – fogalmazott.

A cikk Domanits András interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    Nem hagynák annyiban az ingyenes parkolás végét az elektromos autósok Budapesten

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