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Lovarda a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. központjában, Mezőhegyesen 2020. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI/Rosta Tibor

Most megpályázható Lázár János volt ménesbirtokának vezetői széke

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Természetesen azért vannak komoly kritériumok, amiket az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős Minisztérium elvár a pályázóktól, de a tárcának konkrét elképzelései vannak a létesítmény jövőjét illetően.

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős Minisztérium pályázatot írt ki a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt. vezérigazgatói tisztségére. A mezőhegyesi cég korábbi tulajdonosa Lázár János alapítványa volt – írja a 444.

A minisztérium olyan személyek jelentkezését várja, akik felsőfokú agrár vagy közgazdász szakképzettséggel és legalább ötéves vezetői gyakorlattal rendelkeznek. A jelentkezéseket október 22-ig lehet leadni.

Bóna Szabolcs agrárminiszter júliusban azt mondta a birtokról, hogy számos fejlesztés példaértékű, de folyik egy „megalomán” luxushotel-építés, aminek funkcióját tekintve semmi köze sincs a ménesbirtok portfóliójához. Ezzel a 3,5 milliárd forintra drágult Nonius luxushotelra célzott.

A tárcavezető szerint a mezőhegyesi beruházás akkori formájában a problémás állami projektek mintapéldája, ezért a fejlesztést át kell alakítani. Azt mondta, a ménesbirtok jövőjét az oktatási és a mintagazdasági tevékenységnek kell jellemeznie, nem a luxusturizmusnak.

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Kezdőlap    Belföld    Most megpályázható Lázár János volt ménesbirtokának vezetői széke

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