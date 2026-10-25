Karnyújtásnyira a világbajnoki címtől

A 20 éves versenyzőnek ez pályafutása hetedik pole pozíciója, mindet a mostani szezonban szerezte.
Antonelli mellől Max Verstappen, a Red Bull négyszeres vb-győztes holland pilótája startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka csapattársáé, a francia Isack Hadjaré lett.
Antonelli mercedeses márkatársa és összetettbeli legfőbb üldözője, a brit George Russell csak a hatodik rajtkockát szerezte meg, míg a negyedik pozícióból Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője, az ötödikből pedig a másik Ferrarit vezető, hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton indulhat.
Antonelli akár világbajnok is lehet a vasárnapi versenyen,
ehhez mindenképpen győznie kell, de a vb-címéhez arra is szükség van, hogy Russell ne végezzen előrébb a kilencedik, Hamilton pedig az ötödik helynél.
Az 56 körös Egyesült Államok Nagydíja vasárnap magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.
A rajtsorrend:
1. sor:
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
2. sor:
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
3. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
George Russell (brit, Mercedes)
4. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Lando Norris (brit, McLaren)
5. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
6. sor:
Nico Hülkenberg (német, Audi)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
7. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
8. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
9. sor:
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
10. sor:
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
11. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)