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Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság austini futamának, az Egyesült Államok Nagydíjának az elsõ szabadedzésén a Circuit of The Americas versenypályán 2026. október 23-án. A futamot október 25-én rendezik.
Nyitókép: Dustin Safranek

Karnyújtásnyira a világbajnoki címtől

Infostart / MTI

A világbajnoki pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes olasz pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Egyesült Államok Nagydíjának szombati időmérő edzésén, így a vasárnapi futamot ő kezdheti majd az élről.

A 20 éves versenyzőnek ez pályafutása hetedik pole pozíciója, mindet a mostani szezonban szerezte.

Antonelli mellől Max Verstappen, a Red Bull négyszeres vb-győztes holland pilótája startolhat majd, míg a harmadik rajtkocka csapattársáé, a francia Isack Hadjaré lett.

Antonelli mercedeses márkatársa és összetettbeli legfőbb üldözője, a brit George Russell csak a hatodik rajtkockát szerezte meg, míg a negyedik pozícióból Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője, az ötödikből pedig a másik Ferrarit vezető, hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton indulhat.

Antonelli akár világbajnok is lehet a vasárnapi versenyen,

ehhez mindenképpen győznie kell, de a vb-címéhez arra is szükség van, hogy Russell ne végezzen előrébb a kilencedik, Hamilton pedig az ötödik helynél.

Az 56 körös Egyesült Államok Nagydíja vasárnap magyar idő szerint 21 órakor kezdődik.

A rajtsorrend:

1. sor:

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

2. sor:

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

3. sor:

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

George Russell (brit, Mercedes)

4. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Lando Norris (brit, McLaren)

5. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

6. sor:

Nico Hülkenberg (német, Audi)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

7. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

8. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

9. sor:

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

10. sor:

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

11. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

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