Hosszú Katinka elárulta, mi lesz a házasságával

Hosszú Katinka a házasságáról is nyilatkozott a sportgála után. Mint mondta: mindketten elfáradtunk egy kicsit. Visszaveszünk valamennyire. Próbálunk egy kicsit háttérbe vonulni, ami nem nagyon sikerül manapság.

Az M4Sportnak arról is beszélt, mikor edzőjéről és férjéről, Shane Tusupról kérdezték, hogy most is meg kell birkózniuk a reflektorfénnyel, ahogy azt a pozitív helyzetekben is tették.

Katinka szerint az egymásra figyelés időszaka jön most. Kiemelte, igen furcsa számára, hogy sajtóhír az uszodában való megjelenése. Ezt meg kell tanulniuk kezelni.

Hangsúlyozta: mi is részesei vagyunk annak, hogy ismertek lettünk, együtt építettünk fel egy brandet. Megvoltak a sikerek, vannak nehéz időszakok is. Dolgozunk a megoldáson.

