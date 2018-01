Olyan történt Ferihegyen, mint eddig sosem

Budapestről tavaly 44 légitársasággal 45 ország 125 repülőterére lehetett közvetlenül eljutni, ami minden korábbi évnél színesebb kínálatot jelentett. Nemcsak új járatok nyíltak, hanem a meglévő útvonalakon is bővült a kínálat. Új szolgáltatók léptek be a piacra, illetve a már jelenlévők is bővítettek nagyobb kapacitású repülőgépekkel, vagy járatszám növeléssel - közölte a Budapest Airport.

Utasszám: 13 097 239 fő (2016-ban 11 441 999 fő) – 14,5 %-os növekedés 2016-hoz képest

Cargo mennyiség: 127 145 tonna (2016-ban 112 142 t) – 13,4 %-os növekedés

Havi egymillió feletti utasforgalom áprilistól decemberig, 9 hónapon át

Havi egymillió feletti utasforgalom áprilistól decemberig, 9 hónapon át Legforgalmasabb hónap: augusztus, 1 330 092 utas

Legtöbb légi teheráru: november, 12 149 tonna

2013 óta több mint 50 %-os utasszám-emelkedés

A társaság 2017-ben számos új beruházást indított, illetve adott át, köztük a BUD 2020 fejlesztési program egyik zászlóshajóját, az új B oldali utasmólót, amelynek munkálatai tavaly év elején kezdődtek, és a tervek szerint idén a nyári forgalmi időszakban már át is adják a forgalomnak a létesítményt.

Az 1. Terminál mellett két új logisztikai központot adtak át a TNT és a DHL Express számára. Ezer férőhellyel bővült a repülőtéri parkolóhelyek száma, amelyek már összesen 4 700 autó számára kínálnak helyet.

A 2A után már a 2B Terminálon is több check-in pult fogadja az utasokat: összesen 11 új pultot alakítottak ki egy új, 400 négyzetméteres várótérrel együtt. Az átalakítás érintette a terminál légi oldalát is, ahol az üzletek és az utas útvonalak nagy részét is újra kellett tervezni. Az utasbiztonsági ellenőrzés eszközei is megújultak, a meglévő berendezéseket vadonatúj testszkennerek egészítik ki, amelyek felgyorsítják az ellenőrzés folyamatát.

Az utasok számára elérhető digitális szolgáltatások is sokat fejlődtek. Éppen karácsony előtt állította üzembe a Budapest Airport a jelentősen megnövelt kapacitású ingyenes WiFi szolgáltatást, ami az ünnepek alatt megtízszerezte (!) a felhasználói kapacitást. A repülőtér emellett megújult weboldallal is kedveskedett az utasoknak, amit a mai utazási szokásoknak és folyamatosan változó keresési igényeknek megfelelően formáltak át a megújult külső alatt.

A repülőgépek által használt területek is nagy változáson estek át: új gurulóút épült, és az 1-es futópályán nagyszabású burkolatcserét hajtottak végre mintegy 900 méter hosszan. Az utasok és a repülőgépek épségére pedig egy új Rosenbauer Panther, a világ egyik legmodernebb repülőtéri tűzoltóautója is vigyáz (ára mintegy 250 millió forint), amely szintén a tavalyi év során csatlakozott az egyébként is impozáns repülőtéri tűzoltóflottához.

