Megkönnyíthetjük a dolgunkat baleset esetén

Itthon is egyre elterjedtebb a fedélzeti kamerák használata az autókban, amelyek felvétele jól jöhet a rendőrségi eljárásnál, polgári kártérítési perben vagy a biztosítási kárrendezésnél a felelősség megállapításához. Fedélzeti kamerát már 5000 forintért is vehetünk, de akár 150 ezerért is – akad olyan is, ami éjszaka is kiváló felvételt készít.

– Személyiségi jogokat sérthet, ha kamerafelvételeket készítünk a forgalomban, de a másképp nem bizonyítható tények, közlekedési szituációk esetében felhasználható a bíróságon – mondta el a Délmagyarnak Kertész József, a Szegedi Ügyvédi Kamara elnöke, aki maga is használ a kocsijában ilyen eszközt.

"A kamerafelvétel bizonyító ereje nagyobb lehet, mint egy tanúvallomás. Arról nem beszélve, hogy nem mindig egyszerű tanúkat találni"

– tette hozzá. Előfordul persze, hogy az ellenérdekelt fél arra hivatkozik, manipulált a felvétel – ebben az esetben szakértőt kell kirendelni. A szakértő költségét a felvétel készítője előlegezi meg, de ha bebizonyosodik, hogy nem történt manipuláció, a vétkes félre hárítják a szakértői díjat.

A szakember felhívta a figyelmet, ha a felvételeket nyilvánosságra hozzuk – például feltöltjük egy videómegosztó oldalra –, azzal egyértelműen személyiségi jogokat sértünk.

Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője szerint a biztosítók azt tanácsolják,

ha van kamerafelvétel, baleset esetén a tulajdonosa hívjon rendőrt, adja át a felvételt, és a rendőrség majd eldönti, hogyan értékelje azt.

– A biztosítókhoz beküldött felvételeknél mérlegelés kérdése, hogy az adott esetben felhasználható-e a felvétel, hiszen a biztosítóknak nincsen megfelelő eszköztáruk annak eldöntésére, hogy a felvétel manipulált-e. Éppen ezért társaságonként eltérő lehet a felvétel bizonyítékként való használata – tette hozzá Lambert Gábor.

Európa megosztott abban a kérdésben, hogy szabad vagy tilos fedélzeti kamerát használni a járművekben - olvasható a portál összeállításában.

Nincs szabályozva – azaz nem tilos – például Szerbiában, Horvátországban, Olaszországban, Franciaországban, de

Svájc, Svédország, Portugália és Ausztria például adatvédelmi okokból tiltja.

Németországban nem egyértelmű a helyzet: van, akit megbírságoltak a használata miatt, amikor kárrendezésre fel akarta használni, egy másik esetben viszont elfogadták bizonyítékként.

