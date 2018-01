Benkő Tibor: országvédelmi feladatban gondolkodunk

Sok minden meghatározhatja, hogy egy hadsereg melyik haderőnemet tartja fontosabbnak, vagy mely haderőnemet kívánja nagyobb mértékben fejleszteni – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Benkő Tibor vezérezredes, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Ilyen az ország földrajzi, geostratégiai helyzete, a környező államok képességei, a szövetségi rendszeren kívüli országok helyzete, a politikai szándékok, illetve az is befolyásolja a döntést, hogy a szövetségeken belüli ki, milyen szakterületre specializálódik.

A Magyar Honvédségben két haderőnem létezik: a szárazföldi haderőnem és a légierő – emlékeztetett Benkő Tibor.

„Mi mindenképp országvédelmi feladatban gondolkodunk”

– fogalmazott. Így tehát nincs szükség a támadó jellegű képességek fejlesztésére.

A XXI. században megváltozott a hadviselés is, nagy súlyt kapott például a kiber- és az információs hadviselés – hangsúlyozta a vezérezredes. „Az informatika az alapja mindennek: a közlekedésnek, a hírközlésnek, az egészségügyi ellátásnak” – emelte ki. Egy informatikai támadás képes fontos rendszereket lebénítani, téves információkat továbbítani.

„A kor kihívásainak mindig meg kell felelni”

– tette hozzá.

Benkő Tibor hangsúlyozta: a magyar Honvédség készen áll belépni egy európai hadseregbe. „Az, hogy nincs egyelőre egy olyan szervezet, amely az európai haderő elnevezést viselné, az nem jelenti azt, hogy a Magyar Honvédség erre nem áll készen” – fogalmazott.

Amennyiben ez realizálódik, a kérdés az lesz, hogy a Magyar Honvédség milyen szervezeti elemekkel, milyen vezetési struktúrában képes ehhez a feladathoz csatlakozni – mondta a vezérkari főnök, hozzátéve: EU-s felajánlásaink most is vannak, európai harccsoportunk most is van.

