Nem létező medencéket árult a netes csibész

A vádirat szerint a fiatal 2024 júliusában jogosulatlanul megszerezte anyja személyi igazolványát és lakcímkártyáját, amivel banki applikáción keresztül bankszámlát nyitott a nő tudta és beleegyezése nélkül.

Az online azonosítás során a fiú a édesanyjáról készült szelfiket küldte el.

A fiatal ezután különböző felhasználóneveken medencéket hirdetett meg a közösségi oldalon úgy, hogy nem rendelkezett a kínált termékekkel. A vádlott előre kérte a vételárat és a szállítási költséget a nyitott bankszámlára. A megrendelt és kifizetett árut egyik sértett sem kapta meg, a fiatal az összeg megérkezése után elérhetetlenné vált.

Egy hét leforgása alatt hét sértett esett áldozatul a csalásnak. A Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Pest és Fejér megyei sértettek egyenként 22-33 ezer forint közötti összegeket utaltak vételárként.

A sértettek az eljárás során káruk megtérítése érdekében polgári jogi igényt jelentettek be. Az ügyészség a fiatalkorút közokirat-hamisítás bűntettével, üzletszerűen elkövetett csalás, valamint személyes adattal visszaélés vétségével vádolta meg. Az eljárásban – a tárgyalás mellőzésével – kezdeményezte a büntetőjogi felelősségre vonását.

A Kecskeméti Járásbíróság mint Fiatalkorúak Bírósága a fiú bűnösségét a váddal egyezően megállapította és ezért őt 1 év 6 hónapra próbára bocsátotta azzal, hogy pártfogó felügyelet alatt áll. A bíróság a fiatalt kártérítésre is kötelezte.