Kiderült, hol esett a legtöbb eső Magyarországon az elmúlt 48 órában

Közölték, egy meleg nedves „szállítószalag", majd egy átvonuló hidegfront is alakította a Kárpát-medence időjárását az elmúlt 24 órában, így sokfelé esett az eső.

A bejegyzéshez készített videó szerint kedd reggeltől szerda reggelig a délkeleti országrészben esett a legtöbb eső: a Békés megyei Sarkadon 16,9 milliméter, Gyulán 16,8 milliméter, Mezőgyán községben 16,6 milliméter.

A HungaroMet az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta, egy szerda estétől érkező csapadékzónából csütörtök éjfélig a déli, délkeleti megyékben nagyobb területen 20 millimétert meghaladó, kis körzetekben 30 milliméter körüli eső várható. Csütörtök délutántól egy újabb csapadékzóna éri el nyugat felől az országot, ennek hatására péntek reggelig az ország északi felén 20-40 milliméter körüli csapadék is előfordulhat. Főként az ország déli, délkeleti felén pénteken a hajnali, reggeli órákban zivatarok is kialakulhatnak.