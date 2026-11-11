ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.26
usd:
327.92
bux:
145287.38
2026. november 11. szerda Márton
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Esernyős lány egy esős napon Budapesten.
Nyitókép: Getty Images/mammuth

Kiderült, hol esett a legtöbb eső Magyarországon az elmúlt 48 órában

Infostart / MTI

Az ország nagyobb része értékelhető mennyiségű esőt kapott, de a Rábától nyugatra maradtak szárazon területek – írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán szerdán.

Közölték, egy meleg nedves „szállítószalag", majd egy átvonuló hidegfront is alakította a Kárpát-medence időjárását az elmúlt 24 órában, így sokfelé esett az eső.

A bejegyzéshez készített videó szerint kedd reggeltől szerda reggelig a délkeleti országrészben esett a legtöbb eső: a Békés megyei Sarkadon 16,9 milliméter, Gyulán 16,8 milliméter, Mezőgyán községben 16,6 milliméter.

A HungaroMet az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta, egy szerda estétől érkező csapadékzónából csütörtök éjfélig a déli, délkeleti megyékben nagyobb területen 20 millimétert meghaladó, kis körzetekben 30 milliméter körüli eső várható. Csütörtök délutántól egy újabb csapadékzóna éri el nyugat felől az országot, ennek hatására péntek reggelig az ország északi felén 20-40 milliméter körüli csapadék is előfordulhat. Főként az ország déli, délkeleti felén pénteken a hajnali, reggeli órákban zivatarok is kialakulhatnak.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kiderült, hol esett a legtöbb eső Magyarországon az elmúlt 48 órában

időjárás

eső

hungaromet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szoboszlai sorsa: a játékos, a klub, a válogatott és az orvosi stáb kölcsönös bizalma kell most
Pánics Gergely az Arénában

Szoboszlai sorsa: a játékos, a klub, a válogatott és az orvosi stáb kölcsönös bizalma kell most
Csak az utolsó pillanatokban dőlhet el, hogy Szoboszlai Dominik, a Liverpool futballistája pályára léphet-e a magyar labdarúgó-válogatott következő két Nemzetek Ligája-mérkőzésén, erről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában Pánics Gergely ortopéd-traumatológus, az FTC egészségügyi vezetője. VIlágossá tette: érzékeny az egyensúly a klubok és a válogatottak között a nemzetközi futballban, de a toxikus viszonyok elkerülésével és őszinte kommunikációval meg lehet könnyíteni a játékosok helyzetét.
VIDEÓ
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.11. szerda, 18:00
Tálas Péter
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán

Óvóhelyre küldték a lakosságot a NATO keleti szárnyán, titkos diplomáciai csatornát lepleztek le - Háborús híreink szerdán

Drónok miatt riasztották a NATO vadászgépeit és óvóhelyre küldték a lakosságot a balti államokban szerda reggel, miközben súlyos csapások érték Oroszország északnyugati részét és több ukrán várost is. A Leningrádi terület felett legalább 150 ukrán drónt lőtt le az orosz légvédelem, a támadások tüzet és transzformátor-vészleállást okoztak Oroszország második legnagyobb kikötőjében, Uszty-Lugában. Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal volt vezetője a Kyiv Independent szerint "aggasztó" informális kommunikációs csatornát tartott fenn Donald Trump amerikai elnök korábbi kabinetfőnökével, Susie Wiles-zal, ami többet ártott, mint használt az ukrán-amerikai kapcsolatoknak. Ma folytatódnak Abu-Dzabiban az amerikai közvetítéssel zajló béketárgyalások. Cikkünk percről percre frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Zelenszkij szerint teljesen más valóságban él az orosz elnök: hamis adatokkal tárgyalnak a békéről

Zelenszkij szerint teljesen más valóságban él az orosz elnök: hamis adatokkal tárgyalnak a békéről

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország teljesen téves harctéri információkra támaszkodva vett részt a tárgyalásokon

BBC
Business Sport Travel Science
Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

The US Department of Justice says the men were involved in a string of plots, including a major incident near the UK airbase that is used by US armed forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 11. 12:03
Csütörtök este érkezik Charles Magyarország fölé, érdemes felkészülni
2026. november 11. 11:51
Rendkívüli parlamenti ülésen tárgyalják meg a költségvetést
×
×