Inspiráló digitális oktatási gyakorlat lett a ProSuli

Koren Balázs, a Yettel már több mint 10 éves ProSuli programjának szakmai vezetője az uniós döntést óriási elismerésnek nevezte az InfoRádióban. Az Európai Unió inspiráló digitális oktatási gyakorlatai közé (ezt a válogatást 2023 óta jelentetik meg) idén két programot választottak minden országból, és elsősorban az volt a szempont, hogy a program ne egy-egy területre fókuszáljon, hanem átfogóan segítse a digitális oktatást mind az iskolák, mind a szülők, mind a társadalom számára. Vizsgálták többek között azt, hogy a kiválasztott program alkalmas-e más országok gyakorlatába való átültetésre, és az európai ítészek úgy gondolták, hogy a ProSuli program erre is megfelelő lehet. Koren Balázs megjegyezte: a program fenntartója, a Yettel egy nemzetközi vállalkozás, és így akár a többi országban is, ahol jelen van a távközlési cég, továbbvihető a ProSuli.

Fontos az is, hogy a program az indulása óta eltelt időben alkalmazkodott a változásokhoz.

„A ProSuli úgy indult, hogy tableteket kaptak iskolák, a kezdet kezdetén öt iskola, akkor ez tűnt innovatívnak, hasznosnak. De később, az elmúlt több mint 10 év alatt ez a program teljesen megváltozott, mert az igények, illetőleg a digitalizációban a változások mindig más szükségleteket mutattak. Így ellépett a program a kezdetektől, és már nem egy eszközközpontú program, hanem oktatás- és tudásközpontú lett. Az iskolákat eleinte segítette abban, hogy mobilinternetet biztosított számukra, akkor egy darabig az nagyon-nagyon fontos dolog volt az intézményeknek, hogy a digitalizációban egyáltalán el tudjanak indulni. Az utóbbi időben pedig

a mesterséges intelligencia vált a program egyik központi faktorává,

ami az iskolák számára is egy óriási kérdés, úgyhogy emiatt ezzel most nagyon sokat foglalkozunk. Emellett foglalkozunk robotikával is. Minden olyan dolgot próbálunk a programban megtalálni, felkutatni és hasznossá tenni az oktatás számára, ami a jelen világ kihívásaira választ tud adni” – fogalmazott Koren Balázs.

Ez persze nem könnyű, és nagyon sokszor van vagy volt olyan a program történetében, amikor „mellényúltak”, vagy kipróbáltak valamit, de aztán be kellett látniuk, hogy nem működik.

„Próbálkoztunk például egy darabig VR-szemüvegekkel az oktatásban, de azt kellett hogy mondjuk, hogy ez nem az az irány, amerre a technológia is elmozdul, illetve ami az oktatás számára hasznos. Úgyhogy nem mindig találjuk meg egyből a dolgokat, de azt látjuk, hogy az öt iskolából mostanra száznyolcvan lett, és van igény arra, amit csinálunk, és bízunk benne, hogy hasznos lesz mindenki számára a jövőben is” – mondta a Yettel ProSuli programjának szakmai vezetője.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.