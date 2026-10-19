Halálos ámokfutás a Váci úti felüljárón: börtön és végleges eltiltás jöhet

A vádirat lényege szerint a férfi 2026. április 10-én röviddel 22:30 óra után, a XIII. kerületben, a Váci úton közlekedett a Dózsa György út irányába gépkocsival, négy utassal.

A Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében lévő felüljárón – ahol a megengedett legnagyobb sebesség 70 km/h – jelentős gyorshajtással, 140 km/h-nál is gyorsabban haladt, melynek során a záróvonalat szándékosan átlépte, és átment a szemközti forgalmi sávba azért, hogy több, előtte közlekedő járművet így előzzön meg. Ezután a kocsit visszakormányozta, a haladási iránya szerinti sávokba, ahol szintén szabálytalanul, nem megfelelő távolságot tartva és továbbra is nagyon gyorsan, megpróbált megelőzni még két autót, egy, a sávokat átlépő manőverrel. Ennek hatására azonban

nekiütközött a két gépjárműnek, 150 km/h-t meghaladó sebességgel, az egyiket a szalagkorlátnak lökve.

Ezt követően teljesen elveszítette kocsija felett az irányítást, és a szemközti sávba sodródott, ahol összeütközött egy szabályosan érkező személygépkocsival.

A vétlen sofőr járműve az ütközés hatására a szalagkorláton átbukva lezuhant a felüljáróról.

A vétkes török sofőr ezután még egy autónak nekiment, majd a kocsija a sávok között, keresztben megállt.

A baleset miatt a lezuhant kocsi sofőrje a helyszínen, a török férfi egyik utasa a kórházba szállítás során életét vesztette.

A vádlott további öt személy életét tette ki veszélynek, illetve még három utasának is könnyű sérüléseket, valamint jelentős kárt okozott.

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség a vádlottat szándékos bűncselekményekkel, halált okozó közúti veszélyeztetés bűntettével és öt rendbeli rongálással vádolta meg vádiratában.

A kerületi ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság a férfit ítélje végrehajtandó börtönbüntetésre, valamint végleges hatállyal utasítsa ki Magyarországról és véglegesen tiltsa el a közúti járművezetéstől.

A sofőr jelenleg letartóztatásban van – olvasható a Fővárosi Főügyészség sajtóközleményében.