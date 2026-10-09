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Nyitókép: Getty Images/PeopleImages

Baj van a magyar fiatalok mentális egészségével

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A 18–24 éves magyaroknak mindössze 27 százaléka érzi úgy, hogy mentálisan jól van, ezzel hazánk negatív rekorder lett a STADA Health Report 2026-os, 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatása alapján.

A teljes népesség körében is sereghajtók vagyunk – számolt be róla a 24.hu.

Magyarországon harmadik éve romlik a mentális egészség megítélése: 2024-ben a megkérdezettek 48 százaléka, 2025-ben pedig már csak 44 százalék vélte úgy, hogy jó a mentális egészsége. A nemzetközi átlag idén 64 százalék, évek óta nem változik számottevően.

A lista élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Ezekben az országokban a saját mentális egészségüket jónak értékelők aránya a kutatás szerint 84, 78 és 74 százalék volt.

A magyar fiatalok körében erősebb az igény a mentális egészség támogatására: 36 százalékuk az egészségügy három legfontosabb fejlesztendő területe közé sorolta ezt, szemben a teljes magyar lakosság 18 százalékával – írták.

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