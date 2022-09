Donald Trump: boszorkányüldözés a floridai birtokon való kutatás

Donald Trump, aki elkezdte lebegtetni, hogy indulhat a következő elnökválasztásokon, "boszorkányüldözésnek” nevezte, hogy Joe Biden kormányzatának igazságügyminisztériuma szövetségi ügynököket szabadított a floridai otthonára. Az ügynökök annyira ügybuzgók voltak, hogy feltörtek egy széfet a Mar-o-Lago-i birtokon és Trump felesége, Melania szekrényében is kutakodtak. Most azt állítják, volt is miért: a határozottan nem Trump-barát Washington Post azt írta, hogy az ügynökök nukleáris titkokról szóló állami anyagot találtak a volt elnök otthonában.

Shawn Turner, az amerikai hírszerzés volt kommunikációs igazgatója szerint

„szigorúan titkosított, korlátozott hozzáférésű dokumentumokat találtak egy másik ország nukleáris védelmi képességeiről” a Trump-otthonban.

„Ez mindent megváltoztat azzal, hogy milyen nagy kockázatot jelent a nemzetbiztonságunkra... Ezeket a papírokat illetéktelenek láthatták és megtudhatták, hogy milyen hírszerzési képességeink vannak az atomprogramok kérdésében. Ami fontosabb, hogy milyen hiányosságaink vannak. Mások láthatják, mit tudunk és mit nem tudunk, és ennek alapján hozhatnak döntéseket az atomprogramjukról. Ez nagyon veszélyes” – jegyezte meg Turner.

A Washington Post szerint olyan anyagokat találtak Trumpnál, amint még a jelenlegi Biden-kormányzat egyes vezető munkatársainak sem volt joga látni. A Washington Post anonim forrásokra építette cikkét, és nem nevezte meg a külföldi kormányt, amelynek nukleáris védelmi képességeiről szólt a Trump otthonában felfedezett dokumentum.

Sajtójelentések szerint az FBI ügynökei 11 ezer kormánydokumentumot és fényképet találtak a floridai Mar-o-Lago birtokon. Voltak köztük olyanok, amelyek szupertitkos amerikai akciókról szóltak, és amelyekhez csak olyan személyeknek volt hozzáférése „akiknek tudniuk kellett róluk”.

Donald Trump ellen a Biden-kormányzat igazságügyi minisztériuma folytat nyomozást.

Az eljárás oka, hogy engedély nélkül vitt magával a Fehér Házból titkos kormányzati dokumentumokat, és azokat „nem megfelelő módon tárolta” a birtokán. Az ex-elnök egy hétvégi gyűlésen „elvadult szörnyeknek” nevezte az FBI-t és az Igazságügyi Minisztériumot.

Egy szövetségi bíró nemrég igent mondott Donald Trump kérésére, hogy nevezzenek ki egy úgynevezett „speciális gazdát”, aki átnézné a lefoglalt dokumentumokat. Ez egy időre megakadályozta, hogy az Igazságügyi Minisztérium átvizsgálja az anyagokat.

„Szerintem nemzetbiztonsági szakember kollégáim a fejüket rázzák a potenciálisan okozott kár miatt” – mondta John Brennan, a CIA egyik volt igazgatója. „Biztos vagyok benne, hogy orosz kémek és más ügynökségek próbálkoztak az elmúlt 18-20 hónapban embereket bejuttatni a Trump-birtokra, hogy eljussanak az anyagokhoz és lemásolják azokat” – tette hozzá.

Nyitókép: MTI/EPA/Fehér Ház/Shealah Craighead