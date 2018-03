Államcsíny vagy nem sem? – fokozódik a káosz Szlovákiában

A kormányfő szerint nem másról van szó, mint Ján Kuciak oknyomozó újságíró és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásának politikai célokra való felhasználásáról. Andrej Kiska pedig azt állítja, hogy a szlovák titkosszolgálat tájékoztatta a kormányt, hogy Szlovákiában működik az olasz maffia, amelynek a feltételezések szerint köze lehet a brutális gyilkossághoz.

Továbbra is szinte követhetetlen sebességgel zajlanak Szlovákiában azok az események, melyekre az ország történetében korábban még nem volt példa.

Robert Fico miniszterelnök szerint Andrej Kiska köztársasági elnök tevékenységével destabilizálja a Szlovákiában kialakult helyzetet, és megnyilvánulásaival az ellenzéket támogatja. „Felkérem az elnököt, hogy ne fokozza a káoszt, és ne nyújtson segítséget az ellenzéknek, amennyiben az államcsínyt akar elkövetni, mert igenis ezt akarják. Elnézést a kemény szóhasználatért, de ez így van. Nyerjék meg inkább a választásokat, s akkor hajlandó leszek nekik gratulálni” – fogalmazott Robert Fico.

Andrej Kiska a közvélemény felháborodottságára hívta fel a figyelmet egy olyan bűncselekmény után, amely egyedülálló Szlovákia történetében. Ján Kuciak és jegyese, Martina Kušnírová meggyilkolásához az olasz maffiának is köze lehetett, amelynek szlovákiai ténykedéséről – az államfő szerint – a kormánynak hosszú évek óta tudnia kellett volna. Hogy ez valóban így történt, azt Anton Šafárik, a Szlovák Titkosszolgálat igazgatója is megerősítette.

Az államfő közben tovább folytatta a demokratikus parlamenti pártokkal való egyeztetéseket, melyek célja, hogy megoldást találjanak a kialakult belpolitikai helyzetre. „Arról beszélünk és arról fogunk tárgyalni, hogyan állítsuk vissza az emberek saját államukba vetett bizalmát Ján Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolása után” – tájékoztatott Kiska. „Az elnök úr meghallgatta az álláspontunkat, semmilyen nyomást nem gyakorolt ránk” – árulta el Boris Kollár, a Sme rodina elnöke, aki Igor Matovičcsal, az OĽaNO vezetőjével és Richard Sulíkkal, az SaS elnökével együtt úgy gondolja, hogy a kialakult helyzetből csak az előre hozott választások jelenthetnek kiutat.

Andrej Danko parlamenti elnök is elküldte a maga meghívóját. Szeretné, ha a három közjogi méltóság pénteken a pozsonyi várban találkozna. „Örülök, hogy a házelnök hozzám hasonlóan az emberek megnyugtatására törekszik. A találkozónak azonban csak akkor lesz értelme, ha konkrét eredménye is lesz, és nekem konkrét megoldási javaslataim vannak“ – jelezte a találkozón való részvételi szándékát a szlovák elnök.

Az államfő egyúttal bírálta Robert Fico pártjának az országban zajló tüntetések elleni kirohanásait, és arra szólított fel, hogy a megmozdulásokat senki se nevezze külföldről irányított államcsínynek. Pár nappal ezelőtt Robert Fico beszélt arról, hogy a tüntetések meg akarják dönteni a demokratikus hatalmat, és külföldről szervezik azokat. Fico Soros Györgyöt nevezte meg az események felbújtójának.

A szlovákiai válsághelyzet felkeltette az Európai Unió érdeklődését is. Két napra Pozsonyba érkezett az Európai Parlament hattagú tényfeltáró küldöttsége, és számos találkozóra készülnek a politikusokkal, az újságírókkal és a bűnüldöző szervekkel is. A delegáció tagja Jávor Benedek is, aki arra fog rákérdezni az illetékeseknél, hogy miért egy újságírónak kellett lerántania a leplet a nem tisztességes uniós kifizetésekről, és miért nem a szlovákiai vagy európai szervek hívták fel erre a figyelmet.

