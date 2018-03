Majdnem meggyilkolta a királynőt egy új-zélandi tini

Majdnem agyonlőtte II. Erzsébet angol királynőt egy új-zélandi tizenéves. A sokkoló eset 1981-ben, a királynő óceániai látogatásán történt – most botrány lett abból, hogyan kezelte a rendőrség annak idején az ügyet.

Az új-zélandi titkosszolgálat, az SIS most adta ki azokat a dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogyan akarta több, mint húsz éve megölni az angol királynőt egy helyi tinédzser.

Az akkor 17 éves Christopher Lewis rálőtt II. Erzsébetre, amikor az uralkodó egy tudományos kiállításra érkezve kiszállt a kocsijából, nyolcnapos új-zélandi körútja idején.

A jelentés szerint „Lewis valóban meg akarta gyilkolni az angol királynőt, de nem talált magának megfelelő rejtekhelyet,

ahonnan jól ráláthatott volna. Emellett fegyvere hatótávolsága is rövid volt”, és ez menthette meg a fontos vendég életét, elkerülve egy súlyos nemzetközi válságot.

Az információk aztán kerültek napvilágra, hogy egy hírügynökség kérésére feloldották az 1997-ben, tehát az eset után 16 évvel született dokumentum titkosítását.

Lewist „komoly pszichiátriai gondokkal küszködő” fiatalnak írták le. A tizenéves ellen annak sem gyilkossági kísérlet, sem hazaárulás címén nem emeltek vádat – II. Erzsébet a Brit Nemzetközösség feje, hivatalosan egyben Új-Zéland államfője is.

Korábban már vádak merültek fel, hogy az ügyet megpróbálták eltussolni annak érdekében, hogy Új-Zéland elkerülje a kínos rivaldafényt.

Lewis ellen végül fegyver illegális birtoklása és használata miatt emeltek vádat.

Az eset Dunedin városban történt, ahol az uralkodót üdvözlő tömeg tagjai és a rendőrök is hallották a lövéseket. A rendőrök azonban azt mondták, hogy a zajt egy lezuhant útjelzőtábla vagy egy autó kipuffogója keltette. Ez állt az új-zélandi titkosszolgálat 1981-es feljegyzésében is, aminek titkosítását most szintén feloldották.

Amikor a királynő öt évvel később visszatért, a rendőrök megfigyelés alatt tartották Lewist, mert féltek, hogy még mindig veszélyes lehet.

A feloldott titkosítás nyomán most az új-zélandi rendőrség nyomozásba kezdett az ügy kezelése miatt. Lewist a királynő elleni sikertelen támadás után több, mint egy évtizeddel letartóztatták egy aucklandi anya elleni brutális gyilkosság miatt. A nő csecsemőkorú lányát az elkövető kitette egy templomnál.

Jelentések szerint Lewis 1997-ben a börtönben áramütéssel véget vetett életének, de hátrahagyott levelében

tagadta a gyilkosságot.

Új-Zéland 1947 óta független Nagy-Britanniától, de az angol uralkodó továbbra is az államfő. II. Erzsébet 10 alkalommal járt az országban.

