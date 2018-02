A felemelkedő Afrika kel útra Európa felé

Apokaliptikus írásnak minősítik Stephen Smith könyvét francia méltatói, amely amúgy „A fiatal Afrika útban az öreg kontinens” alcímet viseli, és amelyből az derül ki, hogy a jelenlegi, Európára zúduló migránsáradat a következő években is folytatódni fog.

Az amerikai származású, afrikai kérdésekre szakosodott újságíró a Reuters hírügynökégnél kezdte pályafutását, 1986-tól előbb a baloldali Liberation, majd 2002-ig a Le Monde külpolitikai rovatainál dolgozott, jelenleg pedig az észak-karolinai Duke egyetemen tanít.

A szerző könyvében arra hívja fel a figyelmet, hogy míg Afrika népessége 1930-ban még 150 millió volt, addig mára 1,25 milliárdra emelkedett, ráadásul úgy, hogy e populáció negyven százaléka 15 évnél fiatalabb. Közben a jelenleg 510 milliós Európa népessége csökkenő és öregedő tendenciát mutat, az előrejelzések szerint számuk 2050-ben 450 millióra apad majd, miközben Afrika népessége elérheti a 2,5 milliárdot.

A fenti számok Stephen Smith szerint már most előrevetítik, hogy a népvándorlás nemcsak, hogy folytatódik, de egyre nagyobb méreteket ölt majd, és az egyik legnagyobb kihívást fogja jelenteni a XXI. századi Európa számára.

Az egykori tudósító azt írja, tévesek azok a széles körben hangoztatott vélemények, melyek szerint elsősorban a legszegényebbek indulnak el az öreg kontinens felé.

Valójában a „felemelkedő Afrika kel útra”,

hiszen a kalandhoz szükség van egy minimális tőkére, tudásra és olyan nyitott szellemiségre, amely lehetővé teszi a megfogalmazása szerint „korlátolt afrikai mentalitásból” való kilépést.

Smith szerint a fiatalok helyben maradásának elősegítését célzó európai pénzügyi segélyek paradox módon éppen az ellenkező hatást váltják ki. E nyugati milliárdok segítik ugyan a helyi gazdaságok felemelkedését, de éppen ez a relatív jólét teszi lehetővé, hogy a nyomorból kilépő emberek milliói útra kelhessenek Európa felé, hiszen immár rendelkeznek az ahhoz szükséges pénzzel és szellemi tőkével.

A legszegényebb afrikaiak a mindennapi túlélésért küzdenek, ők nem gondolnak az elvándorlásra,

a leggazdagabbak pedig már most is világpolgárokként viselkednek, ő bárhová utazhatnak – írja Smith, hangsúlyozva, hogy végeredményben az európai segítséggel is létrejövő vékonyka középosztály távozik Afrikából. Márpedig ez a helyzet a szerző szerint nem jó sem Afrikának, sem Európának.

Az afrikai országoknak azért, mert a folyamat megfosztja őket az „élő erőktől”, miközben ez a népvándorlás veszélyezteti Európa szociális és kulturális modelljét. A jelenség ugyanakkor a volt tudósító szerint megállíthatatlannak tűnik, amiben az afrikai helyi társadalmak szerveződési és működési módja is nagy szerepet játszik.

A leggyakrabban törzsi alapon működő falusi közösségekben a mai napig az „ősök”, vagyis az idős férfiak határozzák meg az élet rendjét és menetét, márpedig ezt a fiatalok, elsősorban a másodrendű helyzetben tartott nők nem hajlandók többé eltűrni, az európaiak által élvezett szabadságot akarják, és ezt minél előbb – írja Stephen Smith.

