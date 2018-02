Brutális ostrom alatt Damaszkusz utolsó lázadó külvárosa

Az ENSZ nem talál szavakat, egyre-másra érkeznek a megrázó videók sebesült gyerekekről és a Fehér Sisakok néven ismert mentőkről, akik a romok közül húzzák ki az embereket. Ez Kelet-Gúta, a szíriai főváros, Damaszkusz mellett fekvő és még mindig a kormányellenes lázadók kezén lévő, bekerített terület.

A nyugati országok és szervezetek az Aszad-rezsimet, illetve az azt támogató erőket vádolják azzal, hogy válogatás nélkül gyilkoló hordóbombákat dob le, és rakétavetőkkel lövi a környéket.

Egy brit székhelyű szíriai szervezet szerint 48 óra alatt több mint 250-en haltak meg az enklávéban, ahol 400 ezer ember élt idáig.

„A sorunkra várunk, hogy mikor halunk meg. Csak ennyit tudok mondani”

– üzente a Reutersen keresztül Bilal Abu Szalah, akinek felesége öt hónapos terhes.

„A legtöbb ember menhelyeken lakik, öt-hat család együtt. Nincs étel, nincsenek piacok” – tette hozzá.

Az ENSZ elfogadhatatlannak nevezte a folytatódó támadást, amelynek során – állítása szerint – több kórházat is találat ért, és közölte, hogy

az offenzíva háborús bűntettnek minősülhet.

A szíriai kormány és támogatója, Oroszország tagadja, hogy civileket vennének célba, vagy hogy hordóbombákat dobnának le.

Kelet-Gúta 2013 óta áll ostrom alatt és a lázadók a területről lövik aknavetőkkel Damaszkuszt. Bár Moszkva, Teherán és Ankara alkuja alapján úgynevezett „deeszkalációs övezetnek” minősítették, az egyik, al-Kaidához köthető és körzetben jelenlévő dzsihadista szervezet nem volt része az egyezménynek.

Közben elemzők azt találgatják, hogy ez lesz-e a szíriai háború utolsó nagy ostroma. Kelet-Gúta azért tudott éveken át ellenállni, mert jelentős részben mezőgazdasági terület, ahol saját élelmiszer-termelés folyt.

A kormányhű erők azonban szorosabbra vonták az ostromgyűrűt, és fokozták a bombázásokat, ami készülődő szárazföldi támadásra utalhat.

Mint az Independent című lap elemzése rámutat: a háború kezdetén a kormányerők taktikája az volt, hogy kivonultak az ellenzéki többségű helyekről, és a rezsimhez hű körzeteket és fontos utakat védték. A lázadó körzeteket elzárták a külvilágtól és bombázták azokat.

Damaszkusz körül több ilyen terület volt és ezeket fokozatosan rommá lőtték, aminek nyomán kiürültek. Kelet-Gúta közelgő elfoglalására utalhat, hogy tavaly lezárták az oda vezető alagutakat, amelyeken át a lázadók üzemanyagot és extra élelmiszert csempésztek be. Mostanra a körzetben hétszer annyiba kerül az élelmiszer, mint a kormányoldalon.

Az Independent megjegyzi azt is, hogy a kelet-gútai lázadók megosztottak és esetenként egymással is összecsaptak. Az orosz támogatás nyomán történt katonai sikerek miatt a szíriai kormány most több erőt tud összevonni a lázadók ellen. Forrásokat vonhat el azonban, hogy az északi, kurd ellenőrzésű Afrin enklávénál a kormánycsapatok a kurdokat segítve megpróbálják visszatartani a benyomult török csapatokat.

