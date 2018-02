Ingyenes lehet a tömegközlekedés Németországban

Egyelőre öt városban, illetve településben akarják bevezetni az ingyenes tömegközlekedést. A berlini kormány Brüsszelbe küldött levele szerint Bonnban, Essenben, Mannheimben, Reutlingenben és Herrenbergben tervezik a közösségi közlekedés ingyenessé tételét. Amennyiben a próba beváltja a hozzáfűzött reményt, azaz a magántulajdonban lévő autók használatának drasztikusan csökkenését, és a levegő minőségének javulását, további fontolóra veszik a terv egész országban történő megvalósítását.

Tény, hogy a tömegközlekedés Németországban egyre népszerűbb, és az utasforgalomból származó bevétel jórészt fedezi a kiadásokat is. Ha tehát a fizetős rendszert megszüntetik, a kiadásokat a települések költségvetéséből kell fedezni, ezért is reagált a települések szövetsége máris komoly fenntartással. A nyilatkozat szerint a szövetségi kormány a terv kidolgozásánál nem tett említést a várható teherviselésről, márpedig a települések eddig is komoly anyagi nehézséggel küzdöttek, és a tömegközlekedés ingyenessé tétele közel 13 milliárd euró többletkiadást jelentene számukra.

Az ellenzéki Zöldpárt bajorországi tagozatának vezetője szintén bírálta a tervet, azzal érvelve, hogy Reutlingen vagy Herrenberg közösségi közlekedésének ingyenessé tétele még távolról sem csökkenti lényegbevágóan az igencsak magas németországi légszennyezettséget. Anton Hofreiter szerint sokkal jobb próbaterepnek kínálkozna München, ahol reggelente közel egymillióan indulnak munkába.

A német nagyvárosok légszennyezettsége azért is fontos téma a még hivatalban lévő berlini kormány számára, mert a szövetségi közigazgatási bíróság egy hét múlva hirdeti ki döntését a Deutsche Umwelhilfe nevű környezetvédelmi magánszervezet és Észak-Rajna-Vesztfália perében, amely azért indult, hogy feljogosíthatják-e a településeket a dízelmeghajtású gépkocsik forgalmának betiltására a károsanyag-kibocsátási határértékek betartása érdekében. Ezt a kormány mindenképpen szeretné elkerülni.

