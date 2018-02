A londoni Természettudományi Múzeum kutatói az 1903-ban felfedezett, Cheddar-ember névre keresztelt ősember DNS-ének elemzése szerint a brit szigetek első lakói fekete, göndör hajú emberek voltak – írja a BBC.



A Cheddar-ember maradványait, az eddigi legkorábbi brit teljes emberi csontvázat a Somerset grófságbeli Cheddar-szurdokban, a délnyugat-angliai Gough-barlang fedezték fel 1903-ban.

A londoni Természettudományi Múzeum kutatóinak sikerült DNS-mintát venni a fül melletti koponyaterületről, a University of London kutatói pedig genomelemzéssel rekonstruálták az arcot. A rekonstrukcióból az derült ki, hogy a kőkorszakban élő britonoknak sötét hajuk, kék szemük és valószínűleg sötétbarna vagy fekete bőrük volt.

A 150 centiméter magas, húszéves kora táján elhunyt Cheddar-emberre is jellemző megjelenés általános volt a kőkorszakbeli Európában.

A kutatók szerint az ősember koponyájának vizsgálatakor észlelt törések arra utalhatnak, hogy erőszakos halál érte. Azt nem lehet tudni, hogyan került a barlangba, lehetséges, hogy törzsének más tagjai fektették oda.

A Cheddar-ember genomja arról árulkodik, hogy szoros rokonságban lehetett más mezolitikus egyedekkel, a nyugati vadászó-gyűjtögető emberekkel,

akik maradványait Spanyolországban, Luxemburgban és Magyarországon találták meg.

A Természettudományi Múzeum kutatói a DNS-t a koponya részéről a fül közeléből vonták ki – ebben az eljárásban sokáig nem bíztak, így ennek a megvalósulása is nagy siker volt.

A kutatók azt is elmondták, hogy világos bőrű, barna szemű emberek is érkeztek a közel-keletről Nagy-Britanniába, mintegy 6000 évvel ezelőtt, így érkezhetett a sápadt bőrszín a szigetre. Ez a népesség pedig olyan populációkat is magába olvasztott később, mint amilyen Cheddar-ember volt.

A tudósok nem biztosak abban, hogy miért volt világos a bőre ezeknek a mezőgazdasággal foglalkozó embereknek. Köze lehetett hozzá, hogy gabonaalapú táplálkozásukban kevés volt a D-vitamin, ezért ezt a fontos tápanyagot a napfényből a bőrükön keresztül kellett felvenniük.

A genetikai vizsgálat azt is kiderítette, hogy a Cheddar-ember felnőttként nem tudta megemészteni a tejet. Ez a képesség csak jóval később, a bronzkorban terjedt el.

Korábban azt is feltételezték, hogy az első britonok fehér bőrűek és szőkék voltak, erre cáfolt rá most a DNS-vizsgálat. Ebből az is következik, hogy az európaiakra jellemző világos bőrszín és haj sokkal később alakult ki.

