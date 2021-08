Kikapott a spanyoloktól, a bronzért küzdhet a női pólóválogatott

Bíró Attila ezúttal is úgy döntött, hogy csak egy kapust nevez be, Magyari Alda – aki kisebb kézsérülést szenvedett a legutóbbi mérkőzésen – marad a kapuban. Gangl Edina a negyeddöntőhöz hasonlóan kimaradt.

A mieink hozták el a ráúszást, és rögtön emberelőnybe is kerültek, de a helyzet kimaradt A spanyolok első akciója sem volt sikeres, a mieink is kivédekezték a hátrányt. A 3. percben megszerezték a vezetést a spanyolok, Espar Llaquet talált be. A támadójáték akadozott, sok volt a pontatlanság, és jól blokkolták a spanyolok, egyszer pedig a kapufa állt melléjük.

Videózás nem adták meg az ellenfél találatát, nem haladt át a labda a gólvonalon. Ám sokáig nem örülhettek a mieink: kimaradt a fór, megint a kapufát találta el Szilágyi, Ortiz viszont nem hibázott a másik oldalon (0-2).

Újra csak a kapufa: ezúttal Keszthelyi lövése jött ki a 7. percben. Sőt, az utolsó percben Illés is a kapufát találta el. A védekezés nem működött rosszul, hét lövésből két gólja volt az ellenfél, de a mieink kilencből egyszer sem találtak be.

Második negyed

Az első akciót gyorsan megfékezték a spanyolok. A védekezés feszes, és a spanyolok is megkezdik a felzárkózást a "Ki találja el többször a kapufát?" különversenyben: Espar Llaquet ejtése nem megy be.

A magyar akciók továbbra is döcögősek, Espar Llaquet viszont hatalmas góllal növeli a különbséget a 11. percben.

Magyari Alda védését visszanézték, de folytatódhatott a játék. A 12. percben megszületett az első magyar találat: Szilágyi volt eredményes középről, emberelőnyben. Sok támadást állítottak meg kontrával, a spanyolok pedig ezt kihasználták: Espar, majd Forca Ariza is betalált (1-5).

Emberelőnybe került a magyar csapat, Bíró Attila pedig időt kért, ám Leimeter lövését könnyedén hárította a spanyol kapus. Az ellenfél kapufája után az utolsó percben Illés Anna felső sarkos találatával 5-2-re jött fel a válogatott.

Az első félidő után egy érdekes adat: egyik csapat sem szerzett gólt még emberelőnyből.

Harmadik negyed

Újra a mieink hozták el a labdát, a spanyolok megfogyatkoznak, és Szilágyi eredmény (5-3). A kövektező támadásból viszont az ellenfél is gólt szerez, Ruizé a találat. Illés mellé lő, Keszthelyi próbálkozását pedig a kapus védte.

A 19. percben a kapufa velünk van, a megúszás közben pedig szabálytalankodik a spanyol bekk. Szilágyi az ötméterest biztosan értékesítette (6-4). Közelebb zárkózni viszont nem sikerült, fórban sem.

A spanyol Ruiz pattintott lövésével 7-4-re elléptek, Magyari tehetetlen volt. A spanyol blokkról jött ki a magyar helyzet, ám az ellenfél akciója is gyorsan megállt. A magyar csapat megint emberelőnybe került, de négy másodperc után egy rossz passzt leszedtek a spanyolok. Ők pedig fórba kerülve már határozottabban játszottak: Garcia Godoy húzta be centerből a labdát (8-4).

Negyedik negyed

A ráúszásokban 4-0 ide, de Keszthelyi nem tudta belőni a helyzetet. A spanyol fór is kimaradt, a felső lécet találta el Espar. Keszthelyi ejtéssel próbálkozott, de a labda mellé pattant.

A 27. percben egy gyors akciót vitt végig a magyar együttes, Keszthelyi úszott be a kapu elé, és centerből a hálóba lőtt (8-5). Magyari védte a következő spanyol kísérletet.

Kettős spanyol emberhátrány, és ezt sikerült kihasználni: Vályi lőtte ki a rövid sarkot biztosan.

A következő kiállítást, kis szerencsével is, de kivédekezte a csapat, ám a támadás nem volt eredményes. A spanyolokat sikerült elbizonytalanítani, távolról csak a kapufát találtál el, de Leimeter lövését is fogta a kapus.

Magyari teljesítménye feljavult, de Vályi lövését is blokkolták, maradt a kétgólos különbség.

A forgatókönyv sajnos nem változott: kivédekezett spanyol helyzet után emberelőny, de Gurisatti nem talált be.

21 másodperdccel a vége előtt Bíró Attila időt kért. Az utolsó akciót kilenc másodperc után megállították a spanyolok.

A magyar válogatott sorozatban negyedszer kapott ki olimpiai elődöntőben. A bronzéremért szombaton az orosz csapat lesz asz ellenfél.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor