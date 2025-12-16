ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik (j) és Mohamed Szalah, a Liverpool játékosai (b2) csapatuk edzésén Liverpoolban 2025. december 8-án. A Liverpool másnap az Internazionale ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Kiderült, kire szavazott Szoboszlai Dominik és Marco Rossi

Infostart

Ousmane Dembélét választották a FIFA ankétján a 2024–2025-ös idény legjobb férfi futballistájának, Lamine Yamal és Kylian Mbappé került még fel a képzeletbeli dobogóra. A FIFA nyilvánosságra hozta a szavazók voksait, az is kiderült, kikre szavazott néhány – hazája válogatottjának csapatkapitányaként voksoló – világsztár.

Kezdjük a magyarokkal, Szoboszlai Dominiknál klubtársa, Mohamed Szalah lett az első, Ousmane Dembélé a második, Kylian Mbappé a harmadik. Marco Rossi szövetségi kapitány Lamine Yamal teljesítményét tartotta a legtöbbre, Dembélé nála is második lett, a harmadik pedig a portugál Vitinha.

Virgil van Dijk, a hollandok kapitánya Mohamed Szalahot tette az élre, két PSG-játékos, Ousmane Dembélé és Nuno Mendes kapott még tőle pontokat.

Egy harmadik Liverpool-játékos is Mo Szalahot látta a legjobbnak: a skót Andy Robertson az egyiptomi csatár mellé Dembélét és Nuno Mendest választotta. Sőt, Endo Vataru pontosan ugyanúgy szavazott, mint Robertson: Szalah, Dembélé, Nuno Mendes.

A brazil Marquinhos klubtársát Dembélét jutalmazta az első hellyel,m honfitársa Rafinha lett nála a második, a szintén a PSG-ben játszó, tehát Dembéléhez hasonlóan klubtárs Asraf Hakimi a harmadik.

Lionel Messi három egykori klubtársát választotta, bár Lamine Yamallal együtt nem játszott: Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Lamine Yamal.

Harry Kane, az angolok kapitánya az Ousmane Dembélé, Vitinha, Mohamed Szalah sorrendet írta fel, csak az érdekesség kedvéért: a szabályzat tiltja, hogy valaki saját magára is szavazzon.

Joshua Kimmichtől viszont kapott szavazatot a Bayern középcsatára, második lett Vitinha mögött és Pedri előtt.

A franciák kapitányának, Kylian Mbappénak a szavazata nincs a FIFA listáján, Didier Deschamps ellenben szavazott a kapitányok között, Dembélé, Mbappé, Hakimi sorrendet jelölt meg.

Az olasz Gianluigi Donnarumma két olyan játékost írt az első két helyre, akivel együtt lett tavasszal BL-győztes, Ousmane Dembélé, Asraf Hakimi, Lamine Yamal nála az első három sorrendje.

A spanyol Unai Simon ellenben két spanyol tett az élre, Lamine Yamal nála az első, Pedri a második, harmadik pedig a PSG portugál balhátvédje, Nuno Mendes.

Mohamed Szalah is szavazott, Asraf Hakimi, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé nála az első három.

A portugál kapitány, Bernardo Silva keze is maguk felé hajlott: Vitinha, Nuno Mendes és csak harmadik Ousmane Dembélé, a Manchester City játékosánál teljes PSG-dobogó alakult.

Robert Lewandowski, a lengyelek kapitánya, az FC Barcelona csatára három klubtársát segítette adható pontjaival: Lamine Yamal, Raphinha, Pedri volt nála az első három sorrendje.

A szövetségi kapitányok közül Carlo Ancelotti csak harmadik helyre rangsorolta korábbi játékosát, Kylian Mbappét, az első kettő nála Ousmane Dembélé és Raphinha, utóbbi most a játékosa.

Az angol válogatottat irányító Thomas Tuchelnél két angol került az első és a második helyre: Harry Kane és Cole Palmer. A harmadik nála Ousmane Dembélé,

Az érdekesség kedvéért: miután Oroszország FIFA-tag, a selejtezőkből való kitiltások ellenére Alekszandr Golovin csapatkapitány (Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé) és a szövetségi kapitány Valerij Karpin (Vitinha, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé) is szavazhatott.

