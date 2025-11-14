ARÉNA - PODCASTOK
Dzsúdó kimonót viselő hölgy.
Nyitókép: Getty Images/mihailomilovanovic

Árnyékban élő sportágak lépnek elő – sport a tévében

Infostart / MTI

Küzdősport Bangkokból, cselgáncs, sznúker, darts a pénteki tévés sportkínálatban, és persze négy vb-selejtező, köztük lengyel-holland.

Sport 1

13.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok

20.00: Darts, Grand Slam, negyeddöntő, Wolverhampton

Sport 2

17.00: Cselgáncs, Grand Prix, Zágráb

19.45: Sznúker, Champion of Champions, Leicester

Eurosport 2

19.00: Golf, PGA Tour, Bermuda bajnokság

Spíler 1

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Luxemburg-Németország

Spíler 2

17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Finnország-Málta

20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Lengyelország-Hollandia

Arena 4

8.45, 9.45 és 10.45: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 1. szabadedzés

13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, edzés

20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Szlovákia - Észak-Írország

Match 4

14.00 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, Torino

Orbán Viktor péntek reggel az orosz szankciók alóli mentességről: „aki felül, annak a szava számít”

Orbán Viktor péntek reggel az orosz szankciók alóli mentességről: „aki felül, annak a szava számít”
A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában elmondta: Donald Trump szava számít abban a kérdésben, hogy Magyarországra meddig érvényes az orosz energiabeszerzés alóli mentesség, nem a bürokratáké. Nem árulta el annak a részleteit, hogy a magyar rezsiért folytatott harcban milyen nem jogi eszközökkel készül küzdeni. Orbán Viktor szerint az Egyesült Államok lelki állapota is jobb most, mint Magyarországé, de Magyarország is tudja, hogy „az a jó, ha béke van, nekünk is az kellene, hogy béke legyen a szomszédunkban”.
 

Szijjártó Péter reagált Marco Rubio kijelentésére: a megállapodás megszületett, a többi formaság

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

A portugál labdarúgó-válogatott kikapott Írországban, így a vasárnapi utolsó fordulóban dől el, melyik csapat jut ki a jövő évi világbajnokságra és melyik lesz pótselejtezős az európai selejtező F csoportjából.
 

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

Olasz hátszéllel érkezhet az EU következő tagállama

Olasz hátszéllel érkezhet az EU következő tagállama

Már az EU legfrissebb bővítési jelentése alapján is az élvonalban végzett, de most komoly támogatást kaphat a csatlakozáshoz Albánia, miután az Olaszországot vezető Giorgia Meloni bejelentette, hogy uniós elnökségük egyik prioritása lesz tagállamisági státuszuk előmozdítása. Albánia komoly szerepet játszik az olasz vezetés migrációs kérdésre adott válaszában is, amelynek pont az lenne a lényege, hogy az unió határain kívül kezeljék a menekülti státuszra nem jogosult ideérkezőket.

Kijött a friss lista: ez a három magyar egyetem most a legjobb

Kijött a friss lista: ez a három magyar egyetem most a legjobb

A HVG Diploma 2026 kiadványában megjelenő legfrissebb egyetemi rangsorok szerint a magyar felsőoktatás élmezőnye stabil maradt,

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

BBC apologises to Trump over Panorama edit but refuses to pay compensation

Lawyers for the US president have threatened to sue the corporation for $1bn (£759m).

2025. november 13. 22:51
Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra – állás, menetrend
2025. november 13. 21:22
Mocsai Lajos: világraszóló eredményt ért el a női kézilabda válogatott
