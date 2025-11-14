Árnyékban élő sportágak lépnek elő – sport a tévében

Sport 1
13.30: Küzdősport, ONE Friday Fights, Bangkok
20.00: Darts, Grand Slam, negyeddöntő, Wolverhampton
Sport 2
17.00: Cselgáncs, Grand Prix, Zágráb
19.45: Sznúker, Champion of Champions, Leicester
Eurosport 2
19.00: Golf, PGA Tour, Bermuda bajnokság
Spíler 1
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Luxemburg-Németország
Spíler 2
17.50: Labdarúgás, vb-selejtező, Finnország-Málta
20.35: Labdarúgás, vb-selejtező, Lengyelország-Hollandia
Arena 4
8.45, 9.45 és 10.45: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, 1. szabadedzés
13.00, 14.00 és 15.00: Gyorsaságimotoros-vb, Valenciai Nagydíj, Moto3, Moto2, MotoGP, edzés
20.30: Labdarúgás, vb-selejtező, Szlovákia - Észak-Írország
Match 4
14.00 és 20.30: Tenisz, ATP-világbajnokság, Torino