Árnyékban élő sportágak lépnek elő – sport a tévében

Orbán Viktor péntek reggel az orosz szankciók alóli mentességről: „aki felül, annak a szava számít”

A miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádiónak adott interjújában elmondta: Donald Trump szava számít abban a kérdésben, hogy Magyarországra meddig érvényes az orosz energiabeszerzés alóli mentesség, nem a bürokratáké. Nem árulta el annak a részleteit, hogy a magyar rezsiért folytatott harcban milyen nem jogi eszközökkel készül küzdeni. Orbán Viktor szerint az Egyesült Államok lelki állapota is jobb most, mint Magyarországé, de Magyarország is tudja, hogy „az a jó, ha béke van, nekünk is az kellene, hogy béke legyen a szomszédunkban”.