2025. szeptember 29. hétfő Mihály
beach volleyball on sunset
Nyitókép: Getty Images / Artur Didyk

Sportágtörténeti magyar strandröplabdasiker Törökországban

Infostart / MTI

A magyar bajnoki ezüstérmes Kun Stefánia, Villám Lilla strandröplabdapáros történelmi győzelmet aratott a törökországi Balikesirben megrendezett Beach Pro Tour Futures-versenyen.

A hazai szövetség beszámolója szerint négy magyar kettős vett részt a vasárnap véget ért nyugat-törökországi viadalon, melyen a versenyzők dolgát nagyon megnehezítette az időjárás, mivel többször orkán erejű széllel kellett megküzdeniük.

A Kun Stefánia, Villám Lilla páros egy svájci duó ellen 2:0-s győzelemmel kezdett, majd a később az elődöntőig menetelő finnek ellen is szettveszteség nélkül nyert. A negyeddöntőben a Barbora Tokosova, Martina Terenova szlovák kettőst 2:1-re múlta felül, a négy között pedig 2:0-ra bizonyult jobbnak a Sophia Neuss, Mareet Maidhof német párosnál. Végül a magyarok a döntőben 2:0-ra verték a cseh Anna Pospisilovát és Michaela Brinkovát. Magyar női páros korábban nem nyert Pro Tour-tornát.

A férfiaknál a Hajós Artúr, Stréli Bence kettős a negyeddöntőig jutott, ott kikapott, így ötödik lett, míg Tari Bence és Veress Ákos, valamint Borbély Boldizsár és Niemeier Lukas a selejtező első fordulójában kikapott.

Címképünk illusztráció

