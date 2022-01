Megérkeztek Pekingbe a rövid pályás gyorskorcsolyázók - kettő kivételével

Helyi idő szerint csütörtök reggel megérkezett Pekingbe, a téli olimpia helyszínére a magyar rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott.

A delegáció szerdán először Amszterdamba repült, majd ott közel kilencórás várakozást követően folytatta útját a kínai fővárosba.

A Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint a megérkezést követően mindenki átesett a kötelező és a koronavírus-járvány miatt nagyon szigorú repülőtéri procedúrán, majd elfoglalhatta a szállását, amelyet addig nem lehet elhagyni, amíg nincs megerősített negatív PCR-teszt eredménye.

Az elmúlt napokban pozitív koronavírustesztet adott Liu Shaoang és Varnyú Alex nem tartottak a többiekkel, viszont az eredetileg nem utazó tartalék, Tiborcz Dániel mégis repülőre szállhatott, akárcsak Liu Shaolin Sándor, Krueger John-Henry, Nógrádi Bence, valamint Jászapáti Petra, Kónya Zsófia és a női tartalék Sziliczei-Német Rebeka.

Liu Shaoang és Varnyú akkor utazhat a többiek után, ha egymást követő öt napon át negatív koronavírustesztet produkálnak.

A pekingi téli olimpia jövő pénteken kezdődik, a short trackesek versenye rögtön másnap rajtol, amikor vegyes váltóban már érmeket osztanak, illetve sor kerül a női 500 méter és a férfi 1000 méter selejtezőjére. Előbbiben Jászapáti és Kónya, utóbbiban pedig a Liu testvérek, valamint Krueger a nevezett.

A rövidpályás gyorskorcsolya az egyetlen magyar éremesélyes sportág a téli olimpián. Az MOKSZ 10-15 olimpiai pont megszerzését reméli.

Négy éve Phjongcshangban a férfi váltó - Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor és Burján Csaba összeállításban - megszerezte Magyarország történetének első téli olimpiai aranyérmét.

Kozuback Kamilla, az első magyar olimpikon hódeszkás pénteken, a síelők - az alpesi szakágban érdekelt Kékesi Márton és Tóth Zita, valamint Kónya Ádám és Pónya Sára sífutók - vasárnap kelnek útra Pekingbe. A Chtchetinina Ioulia és Magyar Márk műkorcsolya páros február 11-én utazik az olimpiára, mivel az ő versenyük február 18-án és 19-én lesz. Megnyílt a falu Nyolc nappal a jövő pénteki rajt előtt hivatalosan is megnyitották a pekingi játékok három olimpiai faluját. A pekingi, a jencsingi és a csangcsiakoui olimpiai faluba már vasárnaptól be lehetett költözni, ugyanakkor a hivatalos, ünnepélyes megnyitót csütörtökön tartották. A delegációk folyamatosan költöznek be. A központi faluban curlingeseket, jégkorongozókat, műkorcsolyázókat, gyorskorcsolyázókat, illetve a big air számban versenyző síakrobatákat és hódeszkásokat szállásolnak el. A Peking központjától 75 kilométerre észak-nyugatra lévő jencsingibe az alpesi síelőket, a bobosokat, a szánkósokat és a szkeletonosokat várják, míg a fővárostól mintegy 180 kilométerre - ugyancsak észak-nyugatra - található csangcsiakouiba a síakrobatákat és a hódeszkásokat, valamint a sílövőket, a sífutókat, a síugrókat és az északi összetettben szereplőket. A három olimpiai faluban mintegy 5500 versenyzőt és hivatalos kísérőt szállásolnak el. A pekingi téli olimpia jövő péntektől február 20-ig tart.

Nyitókép: MTI/AP/Jae C. Hong