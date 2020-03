Benedek Tibort meglepik a fiatalok

"A magyar utánpótlás életében egy nagy siker, hiszen bizonyítást nyert, hogy lehet eredményesen szerepelni fiatalokkal akár az ob I-ben is. Amikor 17 évesen a KSI-vel az első osztályban játszottunk, akkor egy pontot szereztünk a bajnokság végén, aminek nagyon örültünk" – mondta az InfoRádióban Benedek Tibor. A legnagyobb dicsőséget azért érzi, mert mindig is hitt a fiatalokban. Nemcsak most, az UVSE edzőjeként, hanem szövetségi kapitányként is nagyon fontos volt neki, hogy legyen látható az az utánpótlás, amely követni fogja az idősebb korosztályt.

A mostani sikeres szereplésben fontos tényezőnek látja a pólólegenda, hogy legyen két-három rutinosabb játékos, mert nem lehet csak fiatalokból csapatot építeni. "Szükség van rájuk azokon a mérkőzéseken, amikor nagy a tét, amihez a fiatalok nincsenek hozzászokva" – mondta a vezetőedző, és kiemelt három játékost. Mint mondta, Bisztritsányi Dávid stabil védelmet szervezett maga köré, és magas százalékkal védett végig. Korényi Balázs pedig Benedek szerint remek csapatkapitány, amikor kell, odaszól a fiataloknak, és emellett idén Tóth Kristóf centerként egy olyan hiányt pótolt, amivel az UVSE-nél jóval erősebb csapatok ellen is meccsben tudtak maradni.

Nincs könnyű helyzetben a vezetőedző, hiszen a fiataloknak nemcsak a felnőttek között, hanem több korosztályban is helyt kell állniuk. Benedek Tibor azonban ezt pont fordítva látja.

"Szerencsés vagyok, mert ezek a gyerekek nagyon szeretnek edzeni. Régen azt mondták, hogy én voltam a fehér holló, meg még páran, hogy edzés után ott maradtunk lőni, most ezek a gyerekek is maradnak, anélkül, hogy bármikor is kértem volna őket.

Szerintem ilyen sehol nincs, és az elmúlt tíz évben nem is volt"

– mondta, és felhívta a figyelmet arra, hogy a játékosok ilyenkor egymást húzzák, erősítik, ha az egyik bent marad a vízben, akkor bent akar maradni a másik is.

"Mi is ezt csináltuk gyerekkorunkban Varga Zsolttal, hogy ha ő lőtt még egy órát, akkor én is lőttem még egyet. Ez óriási erő, olyan fizikai állóképességet ad a fiataloknak, hogy akár két-három meccset és végigbírnak egy hétvégén. Nem adok nekik sok szünetet, hétközben minden délután van edzés, és hétvégén mindig meccs, csak három-négyhetente kapnak egy-két nap pihenőt" – mondta a vezetőedző.

Még ennyi közös munka mellett is meg tudják lepni a háromszoros olimpiai bajnokot a tanítványai, leginkább technikai megoldásokkal. Mint mondtam, ez nemcsak az ő érdeme, hiszen legalább tíz év, mire odaér egy pólós a felnőtt korosztályba, és a képzése sok-sok edző közös munkája.

"Én a sajátomat hozzá tudtam tenni, és ez nemcsak szakmai tudás, hanem emberi, viselkedési mód. Hogy kell hozzáállni egy meccshez, egy gyengébb vagy jóval erősebb ellenfélhez, vagy hogy kell rákészülni a meccsre.

Ezeket tudtam én hozzáadni az elmúlt harminc év tapasztalatából"

– mondta Benedek Tibor, aki most már nemcsak a felsőházi rájátszásra készül.

"Most több fronton kell megküzdenünk, mert szinte az összes játékosomat hívják a környező klubok, hogy jövőre már ott játszanak – mondta. – Próbálunk ütőképes csapatot szervezni jövőre is, ha marad játékosunk, de emellett szeretném, hogy amíg ezek a játékosok itt vannak, addig a maximumot adják, ahogy eddig is tették. Olyan meccseken is, ahol kevesebb az esély. Az OSC kívül nem mondom, hogy bárkit meg tudunk verni, de mindenkivel tudunk szoros és küzdelmes mérkőzést játszani."

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd