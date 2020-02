Märcz Tamás nem ünnepel, inkább a hibákat keresi

A magyar férfi vízilabda-válogatott nagy sikert ért el a januári, budapesti Európa-bajnokság megnyerésével, ennek ellenére látni kell, hogy miben javulhat a nemzeti együttes, vannak olyan pólósok is, akik többre képesek annál, amit az Eb-n mutattak – hangsúlyozta az InfoRádió Aréna című műsorában Märcz Tamás szövetségi kapitány.

"Butaság lenne azt gondolni, hogy azért, mert Európa-bajnok lett a csapat, hibátlan teljesítmények sokasága lett volna. Kritikusan nézem a játékosok teljesítményét, keressük az előrelépési lehetőséget, mi az, amiben jobbak tudunk lenni" – mondta a szakvezető, és elárulta,

vannak pólósok, akikkel vagy már le is ült vagy le fog ülni, mert nem feltétlenül elég, amit látott tőlük.

Úgy nyilatkozott, van két-három játékos, aki többre képes, hullámzó teljesítményt nyújtott, volt az Eb-n jó és kevésbé jó meccse.

Märcz Tamás arra is kitért, hogy kik nyújtották a legjobb teljesítményt a kontinensviadalon. Kiemelte, hogy volt két kiváló kapusteljesítmény, elsősorban Nagy Viktor védett sokat, de Vogel Soma is helytállt a neki jutó másfél mérkőzésen, és ő fogta meg az aranyéremről döntő ötméterest is.

"A jobb oldalunk nagyon erős volt, a balkezesek extrát hoznak mostanában, míg Varga Dumi igazán vezér volt"

– vélekedett a szövetségi kapitány, és beszélt arról is, hogy a válogatott játékosok főleg fizikailag fejlődhetnek a tokiói olimpiáig.

Rivalizálás? Gombnyomásra kikapcsolva

A magyar férfi vízilabda-válogatott tagjai között klubszinten van rivalizálás, de ezek nincsenek hatással a nemzeti együttesben végzett munkára – hangsúlyozta Märcz Tamás. Úgy látja, hozzászoktak a játékosok, hogy az egyik pillanatban még riválisok, a másikban pedig csapattársak, olyan, mintha megnyomnának magukon egy gombot.

"Nincsenek ökölharcok a klubmérkőzéseken, vannak kemény összecsapások, de a sportszerűség keretein belül, nem hagynak olyan nyomot egymás lelkében, amely befolyásolná a válogatottban egymás mellett nyújtott teljesítményt" – mondta Märcz Tamás, és arról is beszélt, hogy a magyar topklubokban szereplő külföldi klasszisok és a magyar válogatott pólósok között mekkora a versengés.

"Kifejezetten örülök, és a játékosok is, hogy amikor visszatérnek a klubjukba az Európa-bajnokság után, akkor nem egy külföldi viszi a prímet. Ez egy jó lelki helyzet"

– mondta a szakvezető, és úgy látja, nincs nagy viszály, véres harc magyar és külföldi pólósok között. A szövetségi kapitány úgy véli, az idegenlégiósok is kellően motiváltak, azért hogy a magyar élvonalban szerepelhessenek.

