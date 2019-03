Liu testvérek: a celebek jelenléte árt a sportolók megbecsültségének

Nehezen fogja fel a piac az olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó Liu fivérek "piaci értékét", még mindig sok cég ingyen, esetleg termékekért cserébe akarja őket reklámarcnak - derül ki Li Shaolin Sándor és öccse, Shaoang a Portfolio.hu portálnak adott terjedelmes interjújából; celebek viszont nem akarnak lenni, ruhamárka névadói viszont annál inkább - amint lejár egy kínai ruhagyártóval kötött szerződésük, vagyis 2022 után.

Névkártyájukon az szerepel, hogy "olimpiai bajnok",

egész egyszerűen azért, mert ez írja le őket a legjobban.

Változtatni szeretnének egyébként azon, hogy a cégek nyerészkednek a sportolókon, a vállalatoknak fel kell fogni, hogy ha adnak, az nekik jó: "azt akarjuk elérni, hogy egy sportoló legyen megbecsülve ebből a szempontból is" - vélekedtek.

A piac torzulását egyébként Liu Shaolin Sándor szerint az "influenszerek" és a celebek okozzák; ők pár ezer követés után már minimális mennyiségű termékkel beérik, a cégek gondolkodását pedig ez befolyásolja.

"Olyan emberek lettek híresek, akik semmit sem csináltak, semmit sem tettek le az asztalra"

- tette hozzá Liu Shaoang, "sportolóként, arra ösztönözzük az embereket, hogy kövessék a példánkat, hogy megfelelő szorgalommal, alázattal és tehetséggel a saját területükön is sikeresek legyenek".

Az is fontos Sándor szerint, hogy olyan termékeket reklámozzanak, ami mögé vagy elé hitelesen tudjanak beállni, ilyen lehet az autó, a telefon, az üzemanyag vagy az energiaital, de öccse szerint "mindenhol nem akarnak ott lenni", még akkor sem, ha megtehetnék.

Sándor a fizetésükről is beszélt: "az úszókkal összehasonlítva például már tisztességes fizetésnek számítana a havi bérünk, de például a világkupák pénzdíjai még messze nem érik el azt, amit az úszásban látunk".

A klubváltásról kijelentették,

azért mentek a Fradiba, mert váltani akartak, nem érezték jól magukat az MTK-ban, nem a pénz motiválta a döntést.

Az idősebb fivér az olimpiai járandóság elköltésével kapcsolatban viccesen elmondta: "nagyon gondolkodtam azon, hogy kivonatozok Bécsbe, veszek egy Lamborghinit és az úton hazafelé összetöröm", valójában azonban félretette a milliókat, noha bankok és ingatlanalapok is bombázzák őket különféle ötletekkel.

Az utcán minden második ember felismeri őket - és nem is csak itthon, Kínában és Dél-Koreában is, sőt, mivel Hollandiában is igen népszerű a short track, ott is.

A Liu fivérek soha nem gondolkodtak azon, hogy más ország színeoben versenyezzenek, jó nekik magyarként.

Konfliktusuk nem sok van, de

Ádó rossz néven veszi, ha Sándornak szólnak egy rendezvényen való megjelenést kérve, és Ádó csak az utolsó pillanatban tudja meg ezt.

Februárban pedig szét is költöztek.

Liu Shaolin Sándor arról is beszélt, hogy ha jól sikerül a kínai téli olimpia 2022-ben, vissza fog vonulni.

A Liu fivérek nemrég az InfoRádió Aréna című műsorában jártak, arról beszéltek, hogy soha nem versenyeznek egymás ellen, kivéve abban, hogy kié lesz először a fürdőszoba. Mostantól ez a vetélkedés is megszűnik.

Nyitókép: MTI/EPA/ANP/VINCENT JANNINK