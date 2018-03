Hosszú Katinkáék válópere szünetel

Az olimpiai bajnok sportoló és edző férjének kapcsolata még tavaly novemberben romlott meg. Hónapok óta nem élnek és nem is dolgoznak együtt – még, ha hivatalosan trénerként az amerikai szakember is van megnevezve a szövetségnél.

Hosszú Katinka hivatalosan is szeretne véget vetni kapcsolatuknak, s benyújtotta a válókeresetet. A Blikk információi szerint már beidézték őket a bíróságra, ám tárgyalásra végül nem került sor, mert jogi képviselőiken keresztül közös kérelmet nyújtottak be a per szüneteltetésére. A rajongók a hír hallatán abban reménykedhetnek, hogy meggondolták magukat, és akár még ki is békülhetnek. Ez a lehetőség sincs kizárva, ám a gyakorlat szerint inkább azokban az esetekben szokták közös kérelemmel a szüneteltetést kérni, ha a per folyatása előtt a felek az anyagi kérdésekben akarnak megegyezni.

Hosszúék az elmúlt években közösen egy céget, az Iron Lady márkát, valamint egy úszóklubot is felépítettek, s a versenyeken szerzett pénzdíjakkal, jutalmakkal, szponzori pénzekkel nagyjából 1 milliárd forintos vagyont gyűjtöttek. Válás esetén ezen osztozkodniuk kell, s ez igencsak időigényes lehet.

– Ha egy válóperben a felek közös kérelmet nyújtanak be az ügy szüneteltetésére, az azt jelenti, hogy hat hónap haladékot kérnek a bíróságtól. Ezalatt megpróbálhatnak egyezség­re jutni, vélhetően vagyonjogi kérdésekben – magyarázta az általános gyakorlatot a Blikk kérdésére dr. Kamarás Péter (64) jogi szakértő. – Amennyiben fél év alatt sikerül megegyezni, vagy ha nem jutnak dűlőre, akkor is lehet kérni a per folytatását. Ha viszont ezt egyik fél sem teszi meg, akkor a hat hónap leteltével a per megszűnik. Persze, az érzelmi okok sincsenek kizárva, a gyakorlatban előfordult már, hogy a szüneteltetés alatt a felperes és az alperes kibékült, de nem ez a jellemző.

A következő hetekben-hónapokban eldőlhet, hogyan folytatódik Hosszú Katinka és Shane Tusup jelenleg szünetelő válópere.

Hosszú Katinka és Shane Tusup is kerüli mostanában a nyilvánosságot, hiszen amíg korábban a közösségi oldalai­kon rendszeresen jelentkeztek, addig az elmúlt hetekben nem posztoltak. Az úszó legutóbb február 22-én gratulált az olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolya-válogatottnak, míg az edző régebben, január 15-én osztott meg egy üzenetet életszemléletéről. A múlt héten a korábbi munkatársa, Darren Ward által indított személyiségi jogi per tárgyalásán sem jelent meg.

