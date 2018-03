Tottenham: terhes társaság

A Torinóban elért 2-2-es döntetlennel kétségtelenül emelkedett a Tottenham ázsiója, az angol fogadóirodák többsége kevesebbet fizet Pochettino csapatának győzelmére, mint a vendégekére. Ugyanakkor a legvalószínűbb eredménynek a döntetlent érzik. Ha elfogadjuk, hogy igazuk lehet, már csak az a kérdés:

hány gólos mérkőzés lesz?

Az első találkozó legalább két tekintetben egyáltalán nem igazolta a várakozásokat. Nyilván kevesen számítottak arra, hogy a Juve már az első támadásból gólt szerez, s ennek ellenére a második félidőt a Tottenham uralja, s a végén sajnálhatja, hogy „csak” döntetlent ért el idegenben.

De legalább ennyire meglepő volt, hogy mindkét kapus, Gianluigi Buffon és Hugo Lloris is kapott két-két gólt. Az elmúlt időszak meccseit figyelembe véve ugyanis a Juventus és a Spurs védelme egyaránt Európa legjobbjai közé tartozik. Az olaszok a legutóbbi tíz, vendégként játszott mérkőzésükön mindössze egy gólt kaptak (s ez nem csupán Buffon érdeme, hiszen többször védett Szczesny is), de az angolok sem sopánkodhatnak: a Wembleyben a legutóbbi tizenöt mérkőzésükön alig kaptak gólt, s minden egyes alkalommal olyan eredményt értek el, ami most elég lenne a továbbjutáshoz. Négy gólt kaptak, miközben megverték egyebek mellett a Real Madridot, a Manchester Unitedet és az Arsenalt is.

Az angol sajtó egyetlen félelme a mérkőzéssel kapcsolatban – s ez talán csak felerősödhetett a PSG-től kedd este látottak alapján –, hogy

elég érett-e a Tottenham a Bajnokok Ligája végső szakaszában való szereplésre.

Játékosai többsége a Premier League-ben már többszörösen bizonyította képességeit, de eddig a nemzetközi porondon nem volt hasonlóan eredményes.

A Juventus igazi kupacsapat, Massimiliano Allegri pedig a legnagyobb taktikusok egyike. Nem ok nélkül hangoztatta a mérkőzés előtti, londoni sajtótájékoztatón, hogy

„a nyomás immár a Spursön van”.

Sami Khedira, a csapat német világbajnoka inkább azt emelte ki, hogy az olasz bajnok tapasztaltabb a nagy meccseken, Ugyanakkor kicsit ehhez is csatlakozott Gianluigi Buffon, aki elnevette magát, amikor azt hallotta, hogy olyan lesz ez a meccs a Juventusnak, mint egy Bajnokok Ligája-döntő. „Azért az nagy baj lenne” – mondta, utalva arra, hogy az utóbbi alkalmakkor nem járt szerencsével a Juve a finálékban.

Allegri, miután az első mérkőzésen két gólt szerző, mégis sok kritikát kapó Gonzalo Higuaínnal és a Lazio elleni rangadót eldöntő Paulo Dybalával tervezi kezdeni, Mario Mandzukic, aki nem teljesen egészséges, kimarad. Pochettino védelméből hiányzik majd a sérült Toby Alderweireld és az eltiltott Serge Aurier, de kérdéses Moussa Dembélé játéka is.

A várható összeállítások

Tottenham: Lloris – Trippier, Vertonghen, Sanchez, Davies – Dier, Dembélé – Eriksen, Alli, Szon – Kane.

Juventus: Buffon – Lichtsteiner, Chiellini, Benatia, Alex Sandro – Khedira, Pjanic, Matuidi – Dybala, Douglas Costa – Higuain.

A másik esti mérkőzésen a Manchester City 4-0-s előnyről kezd hazai pályán az FC Basellel szemben.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!