A Barcelona-példa ad erőt a Real Madrid ellen

Ezúttal nem az edző sorsa, a továbbjutás esélye, vagy az alkalmazandó taktika a kérdés. Mindketten már egy nyári szenzációra tekintenek előre. A Paris Saint-Germain állítólag százmillió eurót is hajlandó lenne fizetni Casemiróért, a Real Madrid védekező középpályásáért. Zidane mindenképpen nemet mondana az ajánlatra, szerinte nehéz lenne hasonló képességű játékost szerezni az éppen az ő vezetőedzői kinevezése után kulcsemberré előlépő brazil helyett.

Ugyanakkor Pérez – akinek amúgy semmi baja Casemiróval – kifejezetten örült az ajánlatnak, mert azt reméli,

Casemiro átengedése segíthet abban, hogy egyezségre jusson majd a párizsi klub vezetőivel Neymar megvétele ügyében.

Neymar, mint az napok óta tudott, biztosan nem játszik ma este, mivel a február végén az Olympique Marseille elleni rangadón összeszedett lábsérülése miatt a múlt hét szombatján Belo Horizontéban meg kellett operálni. Az operációt a brazil válogatott orvosa végezte, aki szerint Neymar a klubidényben már valószínűleg nem tud játszani, de a világbajnokságra felépülhet.

Minden bizonnyal a nagy sztárok közül ő lesz a ma esti találkozó egyetlen hiányzója, mivel a madridiak közül Toni Kroos és Luka Modrić már vasárnap is edzett a csapattal, s természetesen mindketten elutaztak Párizsba. A PSG-ben Unai Emery jobb félni, mint megijedni jelszóval a hétvégi bajnoki meccsen pihentette Edinson Cavanit és Kylian Mbappét is, de mindketten játszani fognak. A madridiaknál visszatér Marcelo, s az első mérkőzéssel ellentétben Dani Carvajal, akinek lejárt az eltiltása, lesz majd a jobbhátvéd.

A spanyol lapok szerint Zidane leginkább azon gondolkodik, hogy az első mérkőzésen beállása után gólpasszaival főszereplővé előlépő Marco Asensi, vagy az utóbbi hetekben nagy formában és gólerősen futballozó Gareth Bale legyen-e a tizenegyedik ember. A további tíz névsora nagy biztonsággal felírható: Navas – Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Modrić, Casemiro, Kroos – Bale vagy Asensio, Benzema, Cristiano Ronaldo.

A párizsi oldalon Neymar helyettese a korábbi Real Madrid-játékos, Ángel Di María lesz: Areola – Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa – Verratti, Motta, Rabiot – Mbappé, Cavani, Di Maria. Még Neymar távollétében is négy brazíliai születésű játékos áll majd Emery rendelkezésére. Ha Mbappé mégsem vállalná a játékot, Julian Draxler kerül a helyére.

A német világbajnok is játszott egy éve a Barcelona elleni 4-0-s mérkőzésen, amely most a példát jelenti a PSG számára. Még Neymar és Mbappé nélkül, Di María vezérletével kiütötték a spanyol élvonal két óriásának az egyikét. A kettőből az egyik csapatot, amelyik 2013 óta meg tudta nyerni a Bajnokok Ligáját. Most következik számukra a másik, 2014, 2016 és 2017 győztese. A Barça ellen egyébként a mostani tervezett kezdő tizenegyből „csak” Di María, Verratti, Marquinhos, Cavani, Kurzawa és Rabiot kezdett, illetve Draxler is. Ám Unai Emery szerint azóta csak erősödött a csapata. S a Bernabéuban elszenvedett 3-1-es vereség után most elég lenne „csupán” 2-0-ra nyerni.

A másik ma esti találkozón a Liverpool, idegenbeli 5-0-s győzelme után, már páholyban van a portugál FC Portóval szemben.

