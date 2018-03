Emberölés gyanújával nyomoznak Davide Astori halála ügyében

Hogyan halhatott meg egy egészséges, állandó orvosi felügyelet mellett sportoló, életerős válogatott futballista? Még mindig ezt kérdezi mindenki, talán leginkább önmagától, az olasz futballban. Davide Astori tragédiája még a parlamenti választások ellenére is uralja Itáliában a hírműsorokat.

Az 1987-es születésű válogatott futballista Bergamo közelében született, Milanellóban, az AC Milan korosztályos csapataiban nevelkedett, mások mellet Franco Baresi „szárnyai” alatt. Huszonegy éves koráig volt a piros-feketék játékosa, az akkoriban éppen az Ancelotti-korszak legszebb éveit élő első csapatba nem tudott bekerülni, ezért a klub kétszer is kölcsönadta. 2008-ban átigazolt a Cagliarihoz, amelynek tagjaként nyolc évet töltött, igaz, közben az AS Romában is játszott egy idényt, illetve utolsó, a szárdoknál töltött szezonjában már kölcsönjátékosként a Fiorentinát erősítette. 2016 nyarán végleg megvette a firenzei klub, amely Andrea della Valle, az egyesület első embere szerint éppen a napokban hosszabbította volna meg kontraktusát.

Astori pályafutásának legszebb évei 2010 és 2017 közé estek,

akkor játszott a válogatottban. Részt vett a 2013-as Konföderációs Kupán, ott szerezte egyetlen gólját.

Szombat este Udinében, a csapattársaival közösen készült a másnapra tervezett bajnoki mérkőzésre, Marco Sportiellóval, a kapusukkal videojátékot játszott az egyik szobában. Sportiello – akit később ki is hallgattak a rendőrök – látta őt élve utoljára.

Reggel, amikor a csapat a szokásos közös reggelihez készülődött, a társak értetlenkedve tapasztalták, hogy Astori nem ment le. Telefonáltak neki, a szobaajtón dörömböltek, egyikre sem érkezett válasz. Akkor betörték az ajtót, még mielőtt a személyzet odaért volna – ám már későn érkeztek.

Az orvosi vélemények szerint a halálát szívroham okozta. A rendőrség hivatalból vizsgálatot indított, ami nem jelenti azt, hogy idegenkezűség felvetődött volna, de

hivatalból emberölés gyanújával indult az eljárás.

Antonio Di Nicolo udinei nyomozó szerint a boncolásig nem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy mi is történt. (Annak ellenére sem, hogy az orvosi vélemények egybehangzók.)

Alfonso Di Nicola, a Napoli csapattorvosa arról nyilatkozott az olasz médiában, hogy egyetlen más országban sem tesznek annyit a hasonló esetek elkerülése érdekében, mint Olaszországban. „A szabályok szerint minden két esztendőben köteles minden egyesület EKG-viszgálatot és stressztesztet is elvégeztetni a játékosaival. De a legtöbb klub, de lehet, hogy az összes, még gyakrabban, évente is elvégezteti ezeket” – mondta.

Hasonló eset az olasz futballban a mostanit megelőzően 2012 áprilisában, egy B-osztályú mérkőzésen történt, Piermario Morosini, a Livorno játékosa hunyt el. Tragikus egybeesés, hogy az az eset után Astori nyilatkozott elsőként, hogy nem elég elhalasztani a mérkőzéseket, együtt kell csendben emlékezni „Marióra”.

Davide Astori boncolására kedden kerül sor, majd a holttestet a covercianói edzőközpontba viszik szerdán.

A búcsúztatást csütörtökön, a firenzei Santa Croce Bazilikában tartják.

Az olasz futball rengeteg reflektorfényben lévő és kevésbé ismert szereplője is kifejezte részvétét a családnak. Astori korábbi firenzei klubtársa, az immár az FC Nantes-ban védő román kapus, Tatarusanu élesen bírálta a francia liga elöljáróit, amiért nem tartottak egyperces gyászszünetet az elhunyt olasz futballista tiszteletére. Az angol szövetség ellenben jelezte, hogy a március 27-i londoni angol–olasz válogatott mérkőzés előtt megemlékeznek majd a csapatok az elhunytról. Az UEFA bejelentette, hogy a héten egyperces gyászszünetet tartanak minden Bajnokok Ligája- és Európa Liga-mérkőzés előtt Davide Astori emlékére.

