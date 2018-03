A Ferencváros visszavágott a Metznek

Eleinte mindkét oldalon a védekezés és a kapusok remek teljesítménye dominált, ezért rendhagyó módon hét és fél perc után született a meccs első gólja. A folytatás az FTC-nek sikerült jobban, mivel Bíró Blanka védéseire alapozva ellépett ellenfelétől (4-1).

Egy ideig a folytatásban is kamatozott a magyar együttes gyors, pontos játéka (8-4), de később egyre több hibát vétett, ezt kihasználva a Metz felzárkózott (9-8). Bíró Blanka továbbra is jól védett, és a hajrá támadásban is a Ferencvárosnak sikerült jobban (13-9).

A francia csapat holland jobbszélsője, Jurswailly Luciano ekkor már nem volt pályán, mert bokasérülés miatt le kellett cserélni, de a második félidőben visszatért.

A szünet után változatlanul nagy volt az iram és a küzdelem, az FTC a meccs háromnegyedénél elveszítette a holland Danick Sneldert, aki megkapta harmadik kiállítását. Csapata minden alkalommal gyorsan átlendült a kisebb hullámvölgyeken, és szűk tíz perccel a vége előtt először vezetett öt góllal.

A Metz a végjátékban sem adta fel, de a házigazdák Kovacsics Anikó vezérletével két találatot megőriztek az előnyükből. A végeredményt Hornyák Dóra állította be időntúli szabaddobásból.

A két csapat franciaországi meccsét 27-25-re a Metz nyerte, vagyis neki kedvez az egymás elleni összevetés, ezért az FTC játékosai nem igazán tudtak örülni a szombati találkozó után, mert így a franciák mögött, várhatóan a csoport harmadik helyén végeznek.

A Ferencváros jövő vasárnap a német Bietigheim otthonában zárja a BL középdöntőjét.

Női BL, középdöntő, 5. forduló, 2. csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Metz HB (francia) 29-27 (13-9)

A Ferencváros gólszerzői: Pena, Kovacsics, Schatzl 6-6, Van der Heijden 5, Faluvégi 3, Szekeres, Lukács, Hornyák 1-1

