Usain Bolt üzent Liu Shaolinéknak

Usain Bolt a közösségi médiában jelezte, jár a pezsgő az aranyérmes magyaroknak.

A jamaica sztár a téli olimpia előtt azt mondta: minden győztesnek pezsgőt küld, aki a védjegyévé vált mozdulattal áll a dobogón.

A Liu Shaoang, Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Burján Csaba alkotta csapat pedig megtette ezt csütörtöki győzelme után, és fel is hívták a tavaly visszavonult atléta figyelmét erre, de Bolt már válaszolt is, jelezve, a pezsgő mellett gratuláció is jár.

