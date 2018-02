Bánhidi Ákos elárulta, mi volt az olimpiai arany kulcsa

Az aranyérmes magyar váltó tagjai már fiatalon megtanulták kezelni a kiélezett helyzeteket, ennek is nagy szerepe volt az olimpiai bajnoki cím megszerzésében - mondta az InfoRádióban Bánhidi Ákos, a rövidpályás gyorskorcsolya-válogatott csapatmenedzsere.

"Még ma is meg-megálltunk, összeölelkeztünk, szinte el sem hisszük, hogy ez velünk megtörtént" - mondta az InfoRádióban Bánhidi Ákos, a rövid pályás gyorskorcsolya-válogatott csapatmenedzsere, és elismerte, neki is hosszabb időre lesz szüksége, hogy ezt a sikert fel tudja dolgozni.

Mint mondta, mérhetetlenül büszke a versenyzőire: a nők a valaha futott második legjobb, a világcsúcson belüli idővel lettek negyedikek a váltóban, a férfiak pedig olimpiai rekorddal nyertek.

"Több mint harminc éve küzdök azért, hogy a lehető legjobb eredményeket érhessük el ebben a sportágban, és most eljutottunk az olimpiai aranyéremig. Amíg a dobogón láttam a mosolygós arcokat, addig én is csak kiabáltam meg mosolyogtam, de

amikor a Himnusz játszották, elsírtam magam"

- mondta Bánhidi Ákos, és beszélt arról is, min múlt az olimpiai aranyérem.

"A versenyzők a hullámvölgyeket, amelyeket egy-egy sikeres vagy sikertelen futam okoz, már fiatalon megtanulták kezelni.

Ez volt a kulcsa annak, hogy egy olyan olimpián, ahol egészen az utolsó napig nem sikerült éremhez jutni, képesek voltak ilyen teljesítménnyel előrukkolni"

- mondta a csapatmenedzser, és hozzátette, nem tart attól, hogy ez a siker a bajnokok fejébe száll. Egyrészt már eddig is értek el kiemelkedő eredményeket, nyertek világ- és Európa-bajnokságot, világkupát, ha megártott volna nekik, most nem tudtak volna olimpiai bajnokok lenni, másrészt mindenki pontosan tudja, mennyi munkát rakott abba, hogy idáig eljusson, és azzal is tisztában van, hogy soha nem lehet hátradőlni.

