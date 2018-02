Az új magyar sikersztori nyomában

Kevésen múlott, hogy a magyar férfi rövidpályás gyorskorcsolya-váltó egyáltalán ott lehetett a phjongcshangi olimpián. A kvalifikáció utolsó versenyén ugyanis nem a saját kezében volt a sorsa: a magyarokat kizárták a szöuli elődöntőben vitatható körülmények között, így a fináléban annak kellett szurkolni, hogy a kazahok ne kerüljenek dobogóra. Ez teljesült is, ötödikek lettek, így a magyar csapat biztosította be az olimpiai részvételt.

Egy véletlentől Kínán át az aranyig

„Nem ígérhetem meg, hogy éremmel térünk haza Phjongcshangból, de azt igen, hogy minden megteszek azért, hogy a legjobbak között legyek” - mondta egy tavalyi interjúnkban Liu Shaolin Sándor, aki valóban mindent megtett a döntőben, hogy a váltóval aranyérmet ünnepelhessen a téli olimpián.

A váltóról akkor így beszélt: „az mindig plusz, hiszen akkor az egész csapat tud örülni,

négyen együtt lehet őrjöngeni a jégen”

- ezt a közös örömet lehetett is látni csütörtökön, ahogy azt is, mennyire egy hullámhosszon vannak a csapat tagjai.

A 22 éves Liu Shaolin Sándor három évvel fiatalabb öccsével, Liu Shaoanggal együtt kezdett el sportolni.

„Először úsztunk, másfél évig, de a klóros víztől mindig betegek lettünk, így másik sportot kerestünk. Jött a tél, és talán egy véletlennek köszönhetően bukkantunk rá a rövidpályás gyorskorcsolyára. Ahogy lejöttünk az első edzésre, egyből beleszerettünk. Főleg a nagy sebesség tetszett, és az, ahogyan együtt mozgott mindenki” - mondta a kezdetekről, külön kiemelve, hogy élvezték a hideget és még az eséseket is.

Sokat számított a testvérpár fejlődésében, hogy másfél évet Kínában edzhettek.

„Sokat tanultunk akkor, hiszen Kína nagyhatalomnak számít a sportágban, hatalmas tudással rendelkeznek a szakemberek. Más edzéskultúrát kaptunk, mint akkor itthon.

A korizáson kívül semmi másra nem kellett koncentrálnunk. Ott lettek megalapozva a sikerek.”

Liu Shaolin Sándor már részt vett a 2014-es olimpián Szocsiban, a legjobb eredménye a 16. hely volt. 2015-ben már vb-ezüstérmes volt, majd egy évvel később világbajnok, tavaly pedig már Európa-bajnok – és idén a csúcsra ért az olimpián is az MTK sportolója. Bár egyéniben is esélyesnek számított Phjongcshangban, két ötödik és egy nyolcadik helyezés után a váltóval szerzett érmet.

A sikerek mögötti titokról így beszélt.

„Nagyon sokat és keményen dolgozunk. Még mindig kevesen vagyunk, de mindenki odateszi magát, és azért dolgozik, hogy minél ismertebbé tegye ezt a sportot, és a kisgyerekek is azzal nyaggassák a szüleiket, hogy vigyék el őket edzeni, ha meghallják a nevünket.”

Liu Shaolin Sándor Születési hely és idő: Budapest, 1995. november 20.

Magasság/testsúly: 183 cm/80 kg

Klubja: MTK Budapest

Olimpiai eredményei: 1. (5000 m váltó, 2018), 5. (500 m, 2018), 5. (1500 m, 2018), 8. (1000 m, 2018), 16. (1000 m, 2014), 18. (500 m, 2014), 20. (1500 m, 2014)

További legjobb eredményei: világbajnok (500 m - 2016), 2x vb-ezüstérmes (500 m - 2015, váltó - 2015), 2x vb-bronzérmes (összetett - 2016, váltó - 2017), Európa-bajnok (1000 m - 2017), 6x Eb-ezüstérmes (1000 m - 2016, 1500 m - 2016, összetett - 2016, 2017, váltó - 2015, 2016), 2x Eb-bronzérmes (váltó - 2013, 2018), vk-győztes (1000 m - 2017/18)

Testvére már 2015-ben, a vb-második váltóban is benne volt, de igazán két évvel később robbantott, akkor minden távon junior világbajnok lett, vb- és Eb-érmet is szerzett. Az olimpián az egyéni számok nem sikerültek jól, mindegyikben kizárták, de még a csütörtöki, 500-as hibáján is túl tudta tenni magát a váltó előtt.

Liu Shaoang Születési hely és idő: Budapest, 1998. március 13.

Magasság/testsúly: 181 cm/78 kg

Klubja: MTK Budapest

Olimpiai eredményei: 1. (5000 m váltó, 2018), 19. (500 m, 2018), 20. (1500 m, 2018)

További legjobb eredményei: 3x vb-ezüstérmes (1000 m - 2017, 1500 m - 2016, váltó - 2015), 2x vb-bronzérmes (500 m - 2016, váltó - 2017), 4x Eb-ezüstérmes (1000 m - 2017, 1500 m - 2017, váltó - 2015, 2016), Eb-bronzérmes (váltó - 2018) vk-győztes (1000 m - 2016/17) junior világbajnok (minden egyéni számban - 2017)

A váltó másik két tagja pécsi. Knoch Viktor negyedik olimpiáján vett részt. Már 2006-ban, Torinóban döntős volt 1500-on, és ötödik helyen végzett. 2015-ben első magyarként világkupát nyert, vb-kről és Eb-kről összesen nyolc érmet szerzett a váltóval – a kilencedik pedig a legfényesebb és legkedvesebb.

Az olimpia előtt egyébként társaitól eltérően bátran ki merte jelenteni, hogy az éremszerzés a cél, többiek óvatosabbak voltak.

„Más lesz az olimpia, mint az eddigiek, mert más célok vannak, mások az eredményeink is. Szeretnénk éremmel, érmekkel hazatérni” - mondta Knoch Viktor, aki tagja a Nemzetközi Korcsolyázó Szövetség (ISU) sportolói bizottságának. Testvére, Balázs is a csapat mellett dolgozik, a korcsolyák beállításáért felel.

Knoch Viktor Születési hely és idő: Pécs, 1989. december 12.

Magasság/testsúly: 180 cm/80 kg

Klubja: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Olimpiai eredményei: 1. (5000 m váltó, 2018), 5. (1500 m, 2006), 12. (500 m, 2014), 18. (1000 m, 2014), 21. (1000 m, 2010), 25. (500 m, 2010), 28. (500 m, 2018), 30. (1500 m, 2010), 34. (1500 m, 2014)

További legjobb eredményei: vb-ezüstérmes (váltó - 2015), vb-bronzérmes (váltó - 2017), 3x Eb-ezüstérmes (váltó - 2007, 2015, 2016), 3x Eb-bronzérmes (váltó - 2009, 2013, 2018), Universiade-bajnok (váltó - 2013)

Burján Csaba jégkoronggal kezdett, majd maradt a jégen, de rövidpályás gyorskorcsolyára váltott gyerekként. Már 19 évesen Eb-bronzérmes, ott volt a váltó nagy sikereinél.

Burján Csaba Születési hely és idő: Pécs, 1994. szeptember 27.

Magasság/testsúly: 182 cm/79 kg

Klubja: Pécsi Sport Nonprofit Zrt.

Olimpiai eredményei: 1. (5000 m váltó, 2018), 30. (1500 m, 2018)

További legjobb eredményei: vb-ezüstérmes (váltó - 2015), vb-bronzérmes (váltó - 2017), 2x Eb-ezüstérmes (váltó - 2015, 2016), 2x Eb-bronzérmes (váltó - 2013, 2018), Universiade-bajnok (váltó - 2013)

