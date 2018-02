Messi nagy adósságot törleszthet

Lionel Messi még soha nem lőtt gólt a Chelsea-nek, pedig nyolc mérkőzésen is pályára lépett a kékek ellen. A Bajnokok Ligájában eddig 16 ország 37 klubja ellen talált a kapuba (egyébként éppen százszor), hét ellen nem tudott csak gólt lőni. A hét egyike a Chelsea. Ez azért is meglepő, hogy csupán a Milan ellen játszott több játékpercet (720 perc), mint a londoni kékek ellen (655). Ugyanakkor Petr Čech - aki ellen hat mérkőzésen próbálkozott hiába, még tizenegyest is kihagyott, s három kapufát rúgott - már nem a Chelsea kapusa...

Az egyik angol lap szerint

Messi tart a mérkőzéstől, de nem a saját rossz mérlege miatt.

Nem lelkesedik az ötletért, hogy Ernesto Valverde esetleg André Gomest is beállítja a kezdő tizenegyébe. Messi úgy véli, támadószellemű csapat kell, hogy a Barcelona szerezzen idegenben gólt. Valverde egyébként mindössze három meccset veszített el azóta, hogy átvette a csapatot, ebből kettőt a Real Madrid ellen a spanyol szuperkupában, egyet pedig az Espanyol ellen a spanyol Király-kupában.

Messinek nagy a respektje a Chelsea-nél, egykori klubtársa és jó barátja, Cesc Fabregas áradozott róla, szerinte

az argentin a Premier League-ben is a legjobb futballista lenne,

ha egyszer elhagyná a katalánokat.

A Chelsea a londoni The Times szerint 3-4-3-as felállással készül Antonio Conte César Azpilicueta és Gary Cahill között a dán Christensent favorizálja, a két szélső középpályás Victor Moses és Marcos Alonso lehet, köztük N'Golo Kanté és Cesc Fábregas kezdhet. Maradhat a csapatban Pedro, visszatérhet a korábban sérült Álvaro Morata, aki mellett jó BL-mérlege szól, s nyilván nem kérdéses, hogy Eden Hazard is játszik. Thibaut Courtois a kapus. Ha így áll fel a Chelsea, négy spanyol válogatott játszik a Barcelona ellen. A katalánoknál csupán eggyel több spanyol kezd... (Ter Stegen – Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Jordi Alba – Paulinho vagy André Gomes, Busquets, Rakitić, Iniesta – Messi, Luis Suárez) Valverde tizenegyéből hárman - Paulinho, Piqué és Luis Suárez - játszottak korábban a Premier League-ben.

Antonio Conte állása nem tétje a Barcelona elleni nyolcaddöntőnek – ezt mondják a Chelsea-nél, de a gondolat már önmagában sejteti, hogy az olasz edző szénája nem áll jól. Legkésőbb a nyáron biztosan távozik – hacsak a Bajnokok Ligájában nem ér el olyan eredményt, amely után „nem lehet” elküldeni.

A másik párban a Bayern München a Beşiktaşt fogadja. Jupp Heynckes visszatérése óta a csapat csupán a Mönchengladbach elleni bajnokit veszítette el, s a Bajnokok Ligájában egyébként is félelmetes a hazai mérlege. A csapat

sorozatban a tizennegyedik mérkőzését készül megnyerni,

még ha Heynckes igyekszik is minden fórumon hangsúlyozni, hogy egyáltalán nem veszik könnyen a törököket. Érdekes egyébként, hogy ez az egyetlen nyolcaddöntő a Bajnokok Ligájában, amelyben két 2017-es országos bajnok találkozik.

Şenol Güneş, akit Fatih Terim mellett okkal tartanak minden idők második (vagy másik) legnagyobb török edzőjének, a 2002-es világbajnokságon ő vezette az elődöntőbe, illetve a bronzéremig hazája válogatottját, udvariasan nyilatkozott a mérkőzés előtt. Azt mondta, az idényben először nem a csapata az esélyese a maga mérkőzésének. A Beşiktaş az egyedüli csapat az őszi 32-es főtábla szereplői közül, amelyik mind a három idegenbeli mérkőzését megnyerte! Ha már Güneşnél tartunk, emeljük azt is ki, hogy a BL-történelemben ritka magas a két edző életkora, a török tréner 65, Jupp Heynckes 72 éves.

