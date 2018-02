Átrándult a snowboardosoktól és egy használt léccel megnyerte az olimpiát

Nagy meglepetésre Ester Ledecká megnyerte a női szuperóriás-műlesiklást a phjongcshangi téli olimpián. A 22 éves, hódeszkásként világbajnok cseh versenyző 26-os rajtszámmal ment le a pályán, amikor már mindenki azt gondolta, az osztrák Anna Veith az olimpiai bajnok, senki sem előzheti meg. Ám Ledecká jött, látott és győzött.

Ráadásul „megörökölt” lécekkel versenyezve. A szakág egyik legjobbja, Mikaela Shiffrin, aki nyert már ugyancsak Dél-Koreában, adta neki a győztes párat, másfél évvel ezelőtt. Neki már nem kellett. Ledecká édesanyja műkorcsolyázónő volt, de nem nyert soha olimpiai érmet. Nem úgy a nagypapa, Jan Klapáč, aki a hatvanas években előbb bronz-, majd ezüstérmet is nyert a csehszlovák jéghokisokkal. 1972-ben világbajnoki címet szerzett. Az unoka, immár túltett rajta, legalábbis, ami az aranyakat illeti.

Ha már a családi kapcsolatoknál tartunk, Ledecká és Veith mellé a liechtensteini Tina Weirather állhatott fel harmadik helyezettként a dobogóra. Hazája tizedik olimpiai érmét szerezte - persze, nem Dél-Koreában, hanem összesen. A tízből hetet az ő családjuk nyert, az édesanyja, Hanni Wenzel az ország egyetlen, ráadásul kétszeres olimpiai bajnoka, akinek a bátyja, Andreas is szerzett olimpiai érmet.

Nagy meglepetés született a női gyorskorcsolyázóknál, Kodaira Nao Japán első aranyérmét szerezte ebben a sportágban. A hétvégén nem egyedül ő szerzett aranyérmet a Felkelő Nap országának, megvédte ugyanis a címét a férfi műkorcsolyázók versenyében Hanju Juzuru.

Még soha nem fordult elő az olimpiák történetében, hogy a férfi műkorcsolya-versenyek első és második helyezettje is japán legyen. Most igen, Juzuru mögött Uno Soma szerzett ezüstérmet. Más kérdés, hogy ez nem meglepetés, ugyanez volt a sorrend a tavalyi világbajnokságon is. Juzuru az első férfi műkorcsolyázó az 1952-es, oslói játékok óta, aki meg tudta ismételni sikerét, akkor az amerikai Dick Buttonnak sikerült ez a bravúr.

Szombaton a 37 éves Marit Björgen győzött a norvég női sífutóváltó tagjaként, a tizenharmadik olimpiai érmét szerezte, amivel rekorder a női sportolók között a téli játékok történetében. Egyben utolérte az összesített örökranglistán honfitársát, a sílövő Ole Einar Björndalent, aki ugyancsak 13-szor állhatott dobogóra. Marcel Hirscher már a második aranyérmét szerezte a phjongcshangi olimpia alpesi sí-versenyeiben.

Az osztrákok ezzel már négy aranynál járnak Dél-Koreában, ennél többet eddig csupán két olimpián, 1992-ben Albertville-ben (6) és 2006-ban Torinóban (9) gyűjtöttek. Alpesi síben minden országnál több aranyérmet gyűjtöttek 1924 óta.

