Európa Kupa - A spanyolokat is legyőzte a magyar csapat

Harmadik mérkőzését is megnyerte a házigazda magyar férfi vízilabda-válogatott a Kecskeméten zajló Európa Kupa-selejtezőben: Märcz Tamás együttese a grúzok és a románok legyőzését követően szombaton a spanyolok felett diadalmaskodott 8-7-re, s már biztos továbbjutó.

A magyarok vasárnap a franciák ellen a csoportelsőségért játszanak.

Az Európa Kupa kecskeméti csoportjából az első három helyezett kerül az áprilisi nyolcas döntőbe. A sorozat győztese 20 ezer euróval gazdagodik, a második 15 ezer, a harmadik 5 ezer eurót kap.

Európa Kupa, selejtező, 3. játéknap: Magyarország-Spanyolország 8-7 (2-3, 2-1, 4-0, 0-3)

a magyar csapat gólszerzői: Vámos 4, Erdélyi, Bátori, Kovács G., Zalánki 1-1

korábban:

Románia-Grúzia 5-5 (1-0, 0-4, 3-1, 1-0)

Franciaország-Spanyolország 9-6 (1-2, 3-1, 3-2, 2-1)

Franciaország-Georgia 10-4 (1-0, 4-1, 3-2, 2-1)

A csoport állása: 1. Magyarország 9 pont/3 mérkőzés, 2. Franciaország 6/3, 3. Románia 4/3, 4. Spanyolország 3/3, 5. Georgia 1/4

Akárcsak pénteken a románok ellen, ezúttal is kicsit döcögősen kezdett a magyar csapat, ez pedig azt eredményezte, hogy a spanyolok - akik délelőtt meglepetésre kikaptak a franciáktól - kétgólos előnyben is voltak már a nyitónegyedben, Bátori Bence azonban egy másodperccel a dudaszó előtt minimalizálta a különbséget.

A második játékrészben a tavaly hazai rendezésű világbajnokság legértékesebb játékosa, Vámos Márton, valamint a kapus Nagy Viktor vette a hátára a csapatot: előbbi két gólt szerzett, utóbbi pedig több remek védést is bemutatott, így döntetlennel értek a nagyszünethez a felek.

A harmadik felvonásban újra Vámos pillanatai következtek, előbb egy ötméteres értékesített könnyedén, majd akcióból bombázta szét a hálót. A játékvezetők megpróbálták kiállításokkal felhozni a spanyolokat, de jól működött az emberhátrányos védekezés, ráadásul a túloldalon a szerencse a magyarokat segítette, miután a blokkról vágódott a hálóba a labda. A játékrészt Zalánki Gergő gólja zárta, ezzel gyakorlatilag el is dőlt a mérkőzés.

Úgy tűnt, ezt el is hitte a hazai csapat, ugyanis elég "kényelmesre" vette a tempót, a spanyolok pedig "megérezték a vérszagot", és sorozatban három gólt szerezve másfél perce a vége előtt egyetlen találatnyira felzárkóztak. A magyar csapat nem tudott felpörögni, emberelőnyt is rontott, a túloldalon viszont a spanyolok is kulcsszituációban rontottak, így maradt a 8-7.

pénteken játszották:

Magyarország-Románia 10-7 (2-4, 2-1, 3-1, 3-1)

Spanyolország-Georgia 11-5 (3-1, 3-2, 2-1, 3-1)

csütörtökön játszották:

Magyarország-Georgia 16-5 (6-0, 4-1 5-1, 1-3)

Románia-Franciaország 7-4 (2-1, 2-0, 1-1, 2-2)

A további program:

vasárnap:

Spanyolország-Románia 10.00

Magyarország-Franciaország 11.30

