Olimpia: vírusok és veteránok sikerei

A norovírus is alakította alkalmasint az alpesi síelők pénteki versenyeinek eredményét a phjongcshangi téli olimpián.

A nagy esélyes és egyben címvédő Mikaela Shiffrin a betegségtől legyengülve csak negyedik lett, megelőzte őt a svéd Frida Hansdotter, a svájci Wendy Holdener és a svájci Katharina Gallhuber. Az új bajnoknő 32 éves, ismert és nagyon technikás versenyző, amúgy meg a svéd koronahercegnő, Viktória férjének, Dániel hercegnek a másodunokahúga. Korábban sem világbajnokságon, sem olimpián nem nyert még aranyérmet.

A férfi szuperóriás-műlesiklást az osztrák Matthias Mayer nyerte meg. Vele kapcsolatban illendő törölni a szótárból a „meglepetés" szót. Négy éve, Szocsiban lesiklásban szenzációt keltve lett aranyérmes, akkor sokan feljegyezték róla, hogy outsiderként indult, korábban semmilyen, még csak megközelítően ilyen jó eredménye sem volt. Most sem számított favoritnak, a norvég Aksel Lund Svindal után - aki nyolc évvel ezelőtt nyerte meg a szuperóriás-műlesiklást, csütörtökön pedig a lesiklást - második férfi alpesi sízőként tudott mindkét gyors számban diadalmaskodni.

Mayer előtt nem norvég alpesi síző férfi szuperóriás-műlesiklásban legutóbb a szintén osztrák Hermann Maier győzött, még 1998-ban, a naganói ötkarikás játékokon. Matthias Mayer édesapja, Helmut szintén olimpiai érmes volt, ezüstöt nyert Szuper G-ben 1988-ban. A fia immár sokszorosan túltett rajta.

A nap veteránja a svájci Dario Cologna, aki a sífutók 15 kilométeres távján sorozatban harmadszor is olimpiai bajnok lett. Országa első aranyát szerezte a mostani téli olimpián. Soha korábban sífutó nem nyert ugyanazon a távon háromszor egymás után a téli olimpiákon.

A gyorskorcsolyázóknál továbbra is legyőzhetetlenek a holland nők.

A negyedik egyéni számot a negyedik versenyzőjük, Esmee Visser nyerte meg. Az 5000 méter eddig nem volt kifejezetten a hollandoké, 1988 óta nem tudtak nyerni a hölgyeknél ezen a távon. A mindössze 22 éves Esmee Visser most a Calgaryban három aranyat is nyert. Yvonne van Gennip nyomdokába lépett, legalábbis abban a tekintetben, hogy megnyerte az ötezer métert. A táv korábbi bajnoknője is a mezőnyben volt, a 2010-ben és 2014-ben győztes, így duplán címvédő cseh Martina Sáblikova második helyen végzett, Claudia Pechstein ellenben nem tudott dobogóközelbe kerülni. A 45 esztendős német versenyző, Lillehammer, Nagano és Salt Lake City bajnoka, Torino ezüstérmese, Albertville bronzérmese, Szocsihoz hasonlóan ezúttal sem tudott dobogóra kerülni, pedig ő lehetett volna a legidősebb olimpiai érmes női versenyző. Az ötszörös olimpiai bajnok - kilencszeres olimpiai érmes - négy évvel ezelőtt az ötödik helyen végzett, ezúttal csak nyolcadik lett. A tavalyi kangnungi világbajnokságon elért második hely bizakodásra adhatott okot Pechstein számára, ám a phjongcshangi versenyben 15.20 másodperccel maradt el a szám 22 éves győztesétől.

A síakrobatika női ugrószáma a jelek szerint fehérorosz specialitás.

Hanna Huszkova nyert, honfitársnője, a címvédő, egyébként 38 éves Alla Cuper negyedik lett.

A nagy esélyes dél-koreai Jun Szung Bin révén hazai siker született férfi szkeletonban, a női hódeszkások krossz versenyét pedig az olasz Michaela Moioli nyerte meg.

A nap magyar érdekeltségű számai közül Maróty Mariann az 53. helyen zárta a női műlesiklást, amelyen Hozmann Szonja az első futamban kiesett. Férfi szuperóriás-műlesiklásban Kékesi Márton nem ért be a célba, mert az egyik ugratóra rossz szögben érkezett, így a következő kaput nem tudta bevenni. A férfi sífutók 15 kilométeres számában Kónya Ádám a 89. helyen végzett.

