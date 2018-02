Kékesi rontott Phjongcshangban, egy osztrák törte meg a norvég dominanciát

A négy évvel ezelőtti lesikló bajnok mögött a csütörtökön lesiklásban harmadik svájci Beat Feuz lett az ezüstérmes, míg a norvég címvédő, Kjetil Jansrud - aki egy nappal korábban második lett a leggyorsabb számban - harmadikként zárt.

A szám vancouveri bajnoka, a norvég Aksel Lund Svindal, aki ezúttal ötödik helyen végzett, csütörtöki lesikló diadala révén az első férfi alpesi síző lett, aki mindkét gyors számban szerzett aranyat, de egy nappal később Mayer csatlakozott hozzá.

Az időjárás ismét ideális volt a versenyzéshez: szélcsend, napsütés és picivel fagypont feletti hőmérséklet. Az egyetlen kivetnivaló ismét az érdektelenség volt, a 6500 férőhelyes lelátó szinte csak üres széksorokból állt. A néhány száz néző többsége is Európából érkezett, többnyire Svájcból és Norvégiából. A klasszikus helyszíneken tapasztalható fergeteges hangulatot csak néhány kolomp és két vikingnek öltözött norvég idézte fel.

A legnagyobb favoritok közül elsőként az egy napja lesiklásban ezüstérmes Jansrud vágott neki a két kilométer hosszú dzsongszoni pályának, amelyen 650 méter a rajt és cél közötti szintkülönbség. A 32 éves sztár nagy fölénnyel vette át a vezetést, de ahogy a leggyorsabb szakágban és annak edzésein is, a cél előtti részen értékes tizedeket adott el. Svindal a pálya felső részén összeszedett hátrányát ezúttal nem tudta ledolgozni az alsó szakaszon, így 31 századdal elmaradt honfitársától, míg a francia Blaise Giezendanner bejött a két norvég közé.

Az aranyérmes osztrák Mathias Mayer (k) az ezüstérmes svájci Beat Feuz (b) és a bronzérmes norvég Kjetil Jansrud

A második tízesben többnyire kifejezetten lesikló specialisták szerepeltek, akik viszont annak ellenére képesek lehettek a meglepetésre, hogy elég kanyargósra, helyenként már-már óriás-műlesiklásra hajazó pályát tűztek. Közülük ketten találták meg az ideális íveket. Mayer volt az egyik, ugyanis mindössze egy tizeddel maradt el a felül tökéletes síelő Jansrudtól, de a pálya alsó részén ezt simán ledolgozhatta nagyobb sebességének köszönhetően, amit meg is tett. Rögtön utána a csütörtökön bronzérmes Feuz is hasonlóképpen jól és gyorsan csúszott, melynek köszönhetően Mayer és Jansrud közé érkezett meg 13 százados hátránnyal. Az aranyról nagy valószínűséggel azért maradt le, mert az egyik kapuba a kelleténél jobban beleakadt.

Nem ért célba Kékesi

Kékesi Márton a 62 résztvevő közül 59-es rajtszámmal indult, de nem ért le a célba, mert az egyik ugratóra rossz szögben érkezett, így a következő kaput nem tudta bevenni.

"Most csalódott vagyok, mert ebben a számban önmagamhoz képest már jó eredményt érhettem volna el. Bevállalós menetet szerettem volna csúszni, jól is sikerült a felső rész, de rossz szöget választottam az ugratóhoz. Mindössze 10-20 centin múlt, de kockázatos lett volna bármit is csinálni a landolás után" - mondta az MTI-nek Kékesi Márton, aki szerint azért a szuperóriás-műlesiklás a legnehezebb alpesi szám, mert ebben ugyanúgy megvan a sebesség, mint lesiklásban, ugyanakkor itt nincsenek hivatalos tréningek, így nem lehet betanulni a pályát. "Azért különösen fáj a kiesés, mert ez már feküdt nekem, most éreztem magam a legjobban a pályán" - tette hozzá.

Eredmények:

Alpesi sí, férfi szuperóriás-műlesiklás, olimpiai bajnok:

---------------------------------------------------------

Matthias Mayer (Ausztria) 1:24.44 perc

2. Beat Feuz (Svájc) 1:24.57

3. Kjetil Janrud (Norvégia) 1:24.62

Kékesi Márton kiesett.

